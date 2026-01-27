Festschriften im Digitalen DRV-Archiv

Nachdem im digitalen Archiv des Verbandes zunächst die Verbandszeitschriften veröffentlicht worden sind, wurde nun der Bestand um die Festschriften der Mitgliedervereine ergänzt. Mitglieder des historischen Arbeitskreises haben dazu alle Jubiläumsdokumentationen aus analogen Vorlagen gescannt, im Bestand erfasst und in die digitale Sammlung aufgenommen. Insgesamt können nun mehr 500 neue Dokumente über die Geschichte der Deutschen Rudervereine mit all ihren regionalen Besonderheiten m Archiv eingesehen werden.

Siegfried Kaidel, Vorsitzender des Historischen Arbeitskreises, fasst diesen Schritt zusammen: „Wir verfolgen weiter unseren Weg, historische Unterlagen aus den Kellern des Verbandes zu befreien und den Mitgliedern des Verbandes für Recherche-Zwecke zur Verfügung zu stellen.“ Bereits seit einiger Zeit fragt der Verband bei Vereinsjubiläen auch eine digitale Form der Festschrift ab, die künftig auch in das Archiv eingepflegt werden sollen.