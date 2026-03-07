Frauen-Team absolviert intensives Trainingslager in Lago Azul

Vom 12. Februar bis 6. März 2026 absolvierte das Frauen-Team des Deutschen Ruderverbands ein mehrwöchiges Trainingslager im portugiesischen Lago Azul. Unter der Leitung von DRV-Cheftrainer Marcus Schwarzrock nutzten Athletinnen und Trainerteam die hervorragenden Bedingungen vor Ort, um die Saisonvorbereitung weiter zu intensivieren.

Im Mittelpunkt der Maßnahme standen umfangreiche Einheiten auf dem Wasser, technische Feinarbeit sowie die Weiterentwicklung der Bootsformationen im Frauenbereich. Die ruhigen Wasserbedingungen ermöglichten eine hohe Trainingskontinuität und boten ideale Voraussetzungen, um sowohl im Frauen-Riemen- als auch im Frauen-Skullbereich gezielt an Rhythmus, Bootsgeschwindigkeit und Abstimmung zu arbeiten.

Ergänzt wurden die täglichen Rudereinheiten durch Athletiktraining, Stabilisationsprogramme sowie regenerative Maßnahmen an Land. Das Trainerteam konnte so über mehrere Wochen hinweg eine hohe Trainingsqualität sicherstellen und wichtige Grundlagen für die kommenden Leistungsüberprüfungen und Regatten legen.

Neben der sportlichen Arbeit spielte auch das gemeinsame Leben und Trainieren im Trainingslager eine wichtige Rolle. Mehrere Wochen intensiven Trainings stärken nicht nur die individuelle Leistungsfähigkeit, sondern auch den Teamzusammenhalt innerhalb der Trainingsgruppen.

Teilnehmerinnen

Am Trainingslager nahmen folgende Athletinnen teil:

Frauen Riemen

• Tabea Kuhnert (Sportclub Magdeburg e.V.)

• Nora Peuser (Ruder-Union Arkona Berlin 1879 e.V.)

• Annabelle Bachmann (Ruderverein Ingelheim 1920 e.V.)

• Paula Gerundt (Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V.)

• Olivia Clotten (Neusser Ruderverein e.V.)

• Lene Mührs (Kettwiger Rudergesellschaft von 1906 e.V.)

• Paula Hartmann (Mainzer Ruder-Verein von 1878 e.V.)

• Leandra Hogrefe (Ruderverein Wandsbek e.V.)

• Lisa Behrens (Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V.)

• Helena Wegener (Ruderklub am Wannsee e.V.)

• Lanea Rüter (Ruder-Club Tegel 1886 e.V.)

• Florian Koch (Donau-Ruder-Club Ingolstadt e.V.)

• Hannah Reif (Frankfurter Rudergesellschaft „Germania“ 1869 e.V.)

• Lena Gresens (Ruder-Club Potsdam e.V.)

• Ricarda Heuser (Rudergesellschaft München 1972 e.V.)

• Michelle Lebahn (Ruder-Club Potsdam e.V.)

Frauen Skull

• Lisa Gutfleisch (Heidelberger Ruderklub 1872 e.V.)

• Pia Greiten (Osnabrücker Ruder-Verein e.V.)

• Frauke Hundeling (Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V.)

• Sarah Wibberenz (Ruder-Club Havel Brandenburg e.V.)

• Tabea Schendekehl (Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund)

• Maren Völz (Ruder-Club Potsdam e.V.)

• Juliane Faralisch (Frankfurter Rudergesellschaft „Germania“ 1869 e.V.)

• Charlotte Luster (HRV Böllberg/Nelson im SV Halle)

Betreut wurden die Athletinnen unter anderem von Alexander Schmidt, Anna-Maria Götz, Marcin Witkowski und Sven Ueck sowie weiteren Mitgliedern des Trainer- und Funktionsteams.

Mit der Rückreise Anfang März endet eine intensive Trainingsphase, deren Inhalte nun in den kommenden Maßnahmen weiter vertieft werden. Das Trainingslager in Lago Azul bildete damit einen wichtigen Baustein auf dem Weg in die internationale Wettkampfsaison.