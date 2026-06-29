Hannover ist bereit für die Finals 2026

Bei den Finals 2026 Hannover vom 23. – 26. Juli werden insgesamt 143 Deutsche Meistertitel in 24 Spitzensportarten vergeben. Im Vorfeld haben die Gastgeber auf einer Pressekonferenz in Hannover heute über den Vorbereitungsstand und Nachhaltigkeitsmaßnahmen informiert sowie Sicherheits- und Bürgerinformationen gegeben. Ebenfalls vorgestellt wurde die gemeinsame Eröffnungsfeier des Maschseefestes und der Finals, die bereits am Mittwoch, den 22. Juli, auf die beiden größten Veranstaltungen des Jahres einstimmt.



Oberbürgermeister Belit Onay: „Tagsüber Spitzensport erleben – abends Sommerfestival am Wasser genießen – eine tolle Kombination, die wir mit dem Maschseefest und den Finals anbieten können. Herzlichen Dank an alle Beteiligten und Unterstützer*innen für das enorme Engagement bei der Ausrichtung. Die Stadt wird sich zeigen, wie sie ist: modern, urban, vielfältig – eine gute Gastgeberin. Das wird ein „Sommer für alle“ - Hannover ist bereit.“

Jens Palandt, Erster Regionsrat der Region Hannover: „Die Finals stärken unsere Sportstätten, fördern das Ehrenamt und zeigen, was unsere Region als Gastgeberin leisten kann. Was bleibt: ein gestärktes Gemeinschaftsgefühl, neue Netzwerke im Sport und hoffentlich viele Menschen, die wiederkommen und Spaß in der Region Hannover haben.“





Die Eröffnungsfeier der Finals 2026 Hannover mit dem Maschseefest

Bereits am Mittwoch, den 22. Juli, werden die Finals 2026 Hannover und das Maschseefest gemeinsam eröffnet. Bei der knapp 90-minütigen Eröffnungsfeier auf einer schwimmenden Bühne im Maschsee wird der Startschuss für das 38. Maschseefest gegeben, die Sportarten und Sportstätten der Finals sowie ausgewählte Athlet*innen vorgestellt. Die Gastgeber*innen Belit Onay, Jens Palandt und Daniela Behrens werden über beide Großveranstaltungen und deren Bedeutung für Hannover, das Umland und Niedersachsen sprechen.

Musikalisch werden die Finals und das Maschseefests eingeleitet von den Hannoveraner Rockstars Fury in the Slaughterhouse, der Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl sowie DJ KitKat. Zum Abschluss wird es einen großen Eröffnungsmoment auf dem Maschsee geben.

Die Eröffnungsfeier wird auch durch das besondere Engagement der Firmen ROSSMANN und enercity ermöglicht. Anna Kentrath, Leiterin Unternehmenskommunikation von ROSSMANN: „Unser Herz schlägt für Hannover. Das Maschseefest lieben wir sowieso und jetzt kommt noch ein sportliches Highlight wie die Finals dazu. Das heißt, wir bringen Menschen zusammen, schaffen Begegnungsräume - das ist enorm wichtig. Wir persönlich freuen uns sehr über 3x3 Basketball und Beach-Volleyball, denn bei den beiden Deutschen Meisterschaften sind wir mit Aktionen vertreten.“





Die VGH Finals-Meile

Besonderes Erlebnis für die Besucher*innen wird die VGH Finals-Meile. Entlang der Culemannstraße werden mehr als 60 Sportverbände und -vereine, die Partner der Finals, ARD, ZDF und NDR ein großes Mitmachangebot für die ganze Familie bieten.

Zwei große LED-Wände mit dem Live-Programm von ARD und ZDF, ein großes Foto-Selfie-Motiv der Finals, zahlreiche Maskottchen, die ZDF-Torwand sowie ein 50 Meter hoher Steiger, der Besucher*innen den Blick über das Maschseefest, den Maschsee bis hin zum Neuen Rathaus und weit darüber hinaus bietet, zählen zu den vielen Highlights der VGH Finals-Meile.





Sicherheit und Verkehr

Grundlage für die Durchführung der Finals in Hannover ist ein zentrales Sicherheitskonzept. Eine zentrale Veranstaltungsleitung hat alle Wettbewerbe im Blick und steht mit den dortigen Veranstaltungsleitern im engen Austausch. Die Veranstaltung wird in enger Abstimmung mit Feuerwehr, Polizei, Sicherheitsdienst und Sanitätsdienst vorbereitet und umgesetzt. Zudem wird es ein eigenes Team geben, dass bei Überfüllungssituationen lenkend eingreift.

Für die Durchführung der Finals sind Straßensperrungen sowie der Einsatz technischer Sperren notwendig. Die Bereiche rund um die Oper, der Friedrichswall, der Sportpark sowie der nördliche Bereich des Maschsees werden zu den Veranstaltungszeiten der Finals gesperrt sein.

Die genauen anwohnerrelevanten Verkehrs- und Sicherheitsinformationen werden am Anfang der Veranstaltungswoche per Mitteilung an die Medien sowie auf diefinals.de und www.hannover.de/finalsbekanntgegeben.





Veranstaltung steht unter dem Nachhaltigkeitsgedanken



Belit Onay: „Wir haben uns bei der Veranstaltungsplanung Gedanken gemacht, wie wir alle Menschen einbeziehen können, die die Finals besuchen wollen – also Teilhabe für alle. Dabei stehen folgende Werte für uns im Fokus: ein achtsames Miteinander und die Menschen in ihrer Vielfalt hier in Hannover willkommen zu heißen, basierend auf dem Nachhaltigkeitsgedanken – und ich habe das Gefühl, die ganze Stadt macht mit.“

Jens Palandt: „Mobilität ist ein weiterer wichtiger Aspekt für die Menschen in Hannover, dem Umland und bundesweit. Zu den Finals schaffen wir zahlreiche Mobilitätsangebote, über ein rabattiertes Eventticket der Deutschen Bahn, ÖPNV-Nutzung mit der GVH für alle Akkreditierten bei den Finals, diverse Fahrradangebote und Rabatte sowie vieles mehr. Die Menschen sollen zu den Finals kommen – öffentlich, nachhaltig und bequem.“

Auszug aus den Nachhaltigkeitsmaßnahmen:

· Mobilität: Kooperationen

o 10 Prozent auf Tickets mit der Deutschen Bahn

o Eintrittskarten beim Turnen als Fahrtickets bei der Üstra

o Kostenfreie GVH-Nutzung für Volunteers

o Leihräder von Donky Bike

o Fünf verschiedene geführte Fahrradtouren zu Sportstätten und ans Steinhuder Meer zusammen mit Hannover Marketing

· Awareness:

o Awareness Teams

o Awareness Volunteers

o Ruhezonen

· Besondere Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

o Infos in leichter Sprache

o Plätze und Orientierungspunkte für Menschen mit Behinderungen

o Service-Teams unterstützen Menschen mit Behinderung

· Rathaus und Digi-Kiosk

o Öffentliche Ruheräume

· Programmveranstaltungen

o Ausstellung „Starke Frauen im Sport“

o Queer sein im Sport (SportPride des DOSB)

o Stadtführungen „Sportliches Hannover“ zusammen mit HMTG

Das gesamte Nachhaltigkeitsprogramm rund um die Finals 2026 Hannover wird in mehreren Mitteilungen veröffentlicht. Die Maßnahmen sind auf www.diefinals.de im Bereich Nachhaltigkeit einsehbar. Hier gibt es Detailinformationen zu den Angeboten und weiterführende Links.