Internes Finale in Brandenburg schnellste Klasse Deutschlands

Am 9. Juni 2026 waren wir als Vertreterinnen der Deutschen Ruderjugend beim internen Finale der „Schnellsten Klasse Deutschlands“ in Brandenburg zu Gast. Zu zweit begleiteten wir die Veranstaltung, sammelten zahlreiche Eindrücke und hielten den Tag mit vielen Fotos fest.

Bereits bei unserer Ankunft herrschte eine motivierte und spannende Atmosphäre. Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen waren zusammengekommen, um sich in den Wettkämpfen miteinander zu messen. Dabei standen nicht nur sportliche Leistungen im Mittelpunkt, sondern auch Teamgeist, Fairness und die gemeinsame Freude am Ergometer.

Im Laufe des Tages konnten wir die verschiedenen Ergometerrennen beobachten und mit Teilnehmenden, Lehrkräften sowie Organisatoren ins Gespräch kommen. Besonders beeindruckend war das große Engagement der Klassen, die sich gegenseitig unterstützten und ihre Teams lautstark anfeuerten.

Gegen Ende der Veranstaltung nahmen wir zahlreiche positive Eindrücke mit nach Hause. Das interne Finale hat gezeigt, wie bspw. der Rudersport eine Gemeinschaft schaffen und junge Menschen motivieren kann.

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die Organisation und die Möglichkeit, Teil dieses besonderen Tages zu sein.