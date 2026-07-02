Jahrgangsmeisterschaften: Hochklassiger Rudersport trotz extremer Bedingungen

Mit den Deutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften in Krefeld ist eines der wichtigsten nationalen Saisonhighlights erfolgreich zu Ende gegangen. Trotz außergewöhnlich hoher Temperaturen und der kurzfristigen Verlegung der Meisterschaften präsentierten sich die Nachwuchsathletinnen und -athleten des Deutschen Ruderverbandes in starker Form. Für viele Boote ging es dabei nicht nur um nationale Titel, sondern gleichzeitig um die entscheidenden Empfehlungen für die Nominierung der Nationalmannschaften und die internationalen Saisonhöhepunkte.

Die extremen Wetterbedingungen stellten Athletinnen und Athleten, Trainerteams sowie Veranstalter vor besondere Herausforderungen. Um die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen, wurde das Regattaprogramm angepasst und unter anderem auf die Austragung der B-Finals verzichtet. Die getroffenen Maßnahmen erwiesen sich als richtig: Medizinische Zwischenfälle blieben trotz der hohen Belastung die Ausnahme.

U19-Bundestrainer Paul Zander sprach den Organisatoren ein besonderes Lob aus: „Wir haben Meisterschaften erlebt, die kurzfristig verlegt werden mussten – bei extremen äußeren Bedingungen. Ich glaube, dass wir einen ganz großen Dank an den Essener Ruder-Regattaverein mit dem Team um André Ströttchen und Tobias Weysters aussprechen können. Unter schwierigen Bedingungen haben sie hervorragende Meisterschaften auf die Beine gestellt. Es wurden viele schwierige, aber genau richtige Entscheidungen im Sinne der Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler getroffen.“

U19: Nationale Titel und wichtige Fingerzeige für die Nationalmannschaft

Sportlich standen insbesondere die Entscheidungen in der Altersklasse U19 im Zeichen der laufenden Nationalmannschaftsbildung. In vielen Rennen konnten sich die favorisierten Boote durchsetzen und ihre bisherigen Saisonleistungen bestätigen.

Vor allem in den Kleinbootklassen wurde auf hohem Niveau um jede Sekunde gekämpft. Im Junioren-Einer und Junioren-Zweier ohne Steuermann zeigten die Sieger überzeugende Leistungen und untermauerten ihre internationale Konkurrenzfähigkeit. Auch der Juniorinnen-Zweier ohne bestätigte mit einer souveränen Vorstellung die bereits in Hamburg gezeigte Stärke. Für eine Überraschung sorgte Leonie Hausschild, die sich trotz einer von Ausfällen geprägten Saison den Deutschen Meistertitel sichern konnte.

In den Mittelbooten setzten sich überwiegend die Mannschaften durch, die bereits bei der Internationalen Junioren-Regatta in Hamburg überzeugt hatten. Besonders spannend verlief die Entscheidung im Junioren-Doppelzweier, in dem sich nach einem über die gesamte Saison offenen Duell schließlich das stärkere Boot im Meisterschaftsfinale durchsetzen konnte. Auch die Vierer ohne Steuermann sowie die Doppelvierer präsentierten sich leistungsstark und lieferten wichtige Argumente für die anstehenden Nominierungen. Den Abschluss bildeten die Achterrennen, in denen sich vor allem die talentierten Besatzungen der Südregionalgruppe erfolgreich präsentierten.

„Wir haben eigentlich durchgängig sehr gute Leistungen gesehen“, resümierte Zander. „Die Hitze war gleichzeitig ein guter Härtetest für die ähnlich hohen Temperaturen, die uns bei der Weltmeisterschaft in Plovdiv erwarten.“ Nach der abschließenden Nominierungssitzung werden die Nationalmannschaften offiziell benannt und die unmittelbare Vorbereitung auf die internationalen Meisterschaften beginnen.

U23: Spannende Finalrennen und starke Leistungen

Bereits am Samstag hatten die U23-Athletinnen und Athleten ihre Titelkämpfe ausgetragen. Besonders die Entscheidungen in den Vierern ohne Steuermann sorgten für hochklassigen und bis zum Ziel offenen Rudersport.

U23-Bundestrainer Dirk Brockmann zeigte sich mit dem Leistungsniveau sehr zufrieden: „Wir haben viele gute und spannende Rennen gesehen. Gerade die beiden Vierer-ohne-Rennen bei den Frauen und Männern waren hinten heraus sehr spannend, eng und knapp. Ich bin mit den Rennen und den gezeigten Leistungen sehr zufrieden.“

Besonders positiv bewertete Brockmann den professionellen Umgang aller Beteiligten mit den hohen Temperaturen: „Es gab es keine größeren Ausfälle aufgrund der Hitze. Da muss man auch den Heimtrainerinnen und Heimtrainern ein großes Lob aussprechen. Sie haben das Hitzemanagement sehr gut hinbekommen. Bei zwei Rennen in relativ kurzer Zeit war das keine leichte Aufgabe.“ Auch die Atmosphäre hob der Bundestrainer hervor: „Mir hat die Stimmung bei den Siegerehrungen sehr gut gefallen.“

Erfolgreiches Meisterschaftswochenende

Mit zahlreichen hochklassigen Rennen, spannenden Entscheidungen und einer insgesamt sehr professionellen Organisation endeten die Deutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften erfolgreich. Trotz der außergewöhnlichen Rahmenbedingungen boten die Titelkämpfe wichtige Erkenntnisse für die weitere Nationalmannschaftsbildung und machten deutlich, dass der deutsche Rudernachwuchs gut auf die bevorstehenden internationalen Aufgaben vorbereitet ist.

In den kommenden Tagen werden die Nominierungskommissionen ihre Entscheidungen abschließen und die Nationalmannschaften für die internationalen Meisterschaften offiziell bekannt geben. Anschließend beginnt die unmittelbare Vorbereitung auf die Saisonhöhepunkte auf internationaler Bühne.