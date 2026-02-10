Januar/Februar-Ausgabe von rudersport erschienen

Die aktuelle Ausgabe von rudersport, dem offiziellen Verbandsmagazin des DRV, ist mit diesen Themen erschienen:

• Wanderrudern Spezial – auf 40 Seiten kreuz und quer durch Europa

• Tipps vom Verbandsarzt: Rudern bei Kälte

• Ausland: Wo die Iren ihre Medaillen machen

Außerdem: Berufe im Rudersport: Regattasprecher, 24-Stunden-Weltrekord auf dem Ergo u. v. m.

rudersport erscheint in der Röhm GmbH & Co. KG und kann im Abo im gedruckten Format für jährlich 115,50 € oder als digitale Version für 84,00 € oder als Kombi-Abo Print + Digital für 135,50 € bestellt werden. Einzelheftbestellung: 14,80 € einschl. Versandgebühr. Mail: leserservice@roehmmedien.de, Internet: www.rudersport-magazin.de.