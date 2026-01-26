Johanna Debus setzt Maßstäbe: 2 Weltrekorde und die 4. Women’s Rowing Challenge

Andere bereiten sich auf Weihnachten vor, doch andere setzen einfach mal zwei neue Weltrekorde am 23. und 24. Dezember. Mit außergewöhnlichen Leistungen auf dem Ergometer hat Johanna Debus vom RV Hellas Offenbach damit ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Als erste Ruderin aus dem Kreis der Nationalmannschaft, die sich aktiv in die Women’s Rowing Challenge eingebracht hat, setzt sie nach zwei offiziellen Concept2-Weltrekorden nun auch eine eindrucksvolle Benchmark für die 4. Challenge.

Zwei Weltrekorde auf dem Concept2 RowErg

Kurz vor dem Jahreswechsel stellte Johanna Debus ihre außergewöhnliche Ergometer-Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis. Auf dem Concept2 RowErg mit Slides erzielte sie in der Altersklasse Heavyweight Women 19–29 gleich zwei offiziell anerkannte Weltrekorde:

500 Meter in 1:28,3 Minuten

60 Minuten – 15.984 Meter

Beide Leistungen wurden von Concept2 zertifiziert und unterstreichen ihre internationale Klasse.

8.200 Meter als neue Benchmark für Challenge 4

Im Rahmen der 4. Women’s Rowing Challenge setzte Johanna Debus zusätzlich ein starkes Signal an die gesamte Community. Mit 8.200 Metern legte sie eine neue Referenz vor und zeigt eindrucksvoll, welches Leistungsniveau im Frauenrudersport möglich ist – zugleich aber auch, wie sehr Spitzenathletinnen das Mitmachformat der Challenge mit Leben füllen können.

Führung in Challenge 4: starke Leistungen an der Spitze

Bis zum Einstieg von Johanna Debus wurde die 4. Challenge von zwei Athletinnen angeführt, die bereits eindrucksvoll ihre Klasse unter Beweis gestellt hatten:

Johanna Reichardt

Ruderriege Schaumburgia Bückeburg

7.896 Meter

Ruderriege Schaumburgia Bückeburg Mandy Reppner

Ruder-Union Arkona Berlin 1879

7.571 Meter

Motivation, Vergleich und Werbung für den Frauenrudersport

Die aktuelle Konstellation an der Spitze der 4. Challenge macht deutlich: Die Women’s Rowing Challenge lebt vom sportlichen Vergleich, vom gegenseitigen Anspornen – und vom gemeinsamen Ziel, Frauenrudern sichtbar zu machen.

Die Frage ist nun offen und ausdrücklich erwünscht:

Wer stellt sich der Vorgabe von Johanna Debus, greift die Spitze in Challenge 4 an und macht gleichzeitig Werbung für die Women’s Rowing Challenge?

Ob leistungsorientierte Athletin, ambitionierte Vereinsruderin oder motivierte Einsteigerin – jede Teilnahme zählt, jede Leistung trägt zur Sichtbarkeit des Frauenrudersports bei. Die Women’s Rowing Challenge bietet dafür die Bühne. Aktuell fehlen noch 791 Ruderinnen für den Weltrekord.