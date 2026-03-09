Lötscher und Schätzle gewinnen Elite-Titel bei den Swiss Rowing Indoors 2026

Die Schweizer Rudergemeinschaft traf sich am 7. März 2026 in Zug zu den Swiss Rowing Indoors, den nationalen Meisterschaften im Ergometerrudern und dem traditionellen Auftakt in die neue Rudersaison. Vor großem Publikum in der Stadthalle Zug zeigten Lisa Lötscher und Kai Schätzle überzeugende Leistungen und sicherten sich die nationalen Titel über die 2000 Meter in den Elite-Rennen.

Neben den Meisterschaftsfinals diente die Veranstaltung erneut als wichtiger Leistungsvergleich nach der Wintertrainingsperiode. Athletinnen und Athleten von der Junioren- bis zur Eliteklasse kämpften um nationale Titel und nutzten den Wettkampf, um ihren Leistungsstand mit Blick auf die kommende Regattasaison zu überprüfen.

Schätzle gewinnt das Männer-Eliterennen in 5:51,4

Im Elite-Finale der Männer setzte sich Kai Schätzle (Seeclub Luzern) früh an die Spitze des Feldes. Mit einem konstanten Tempo über alle vier 500-Meter-Abschnitte kontrollierte er das Rennen von Beginn an und überquerte die Ziellinie nach 5:51,4 Minuten, womit er sich souverän den Sieg sicherte. Hinter ihm entwickelte sich ein äußerst enger Kampf um die weiteren Podiumsplätze. Patrick Brunner (Seeclub Sempach) belegte in 5:53,9 den zweiten Platz, gefolgt von Jonah Plock (Ruderclub Rapperswil-Jona) in 5:54,2. Maurin Lange (Seeclub Luzern) wurde mit 5:55,2 Vierter. Damit lagen die Plätze zwei bis vier innerhalb von etwas mehr als einer Sekunde. Unter den jüngeren Athleten, die im gleichen Rennen starteten, war Leonardo Salerno (Club Canottieri Lugano) der schnellste U23-Ruderer.

Elite Männer Ergebnisse (2000 m)

Kai Schätzle (Seeclub Luzern) – 5:51,4 Patrick Brunner (Seeclub Sempach) – 5:53,9 Jonah Plock (RC Rapperswil-Jona) – 5:54,2 Maurin Lange (Seeclub Luzern) – 5:55,2 Bojan Reuffurth (See-Club Zug) – 5:57,9 Leonardo Salerno (Club Canottieri Lugano) – 5:59,5

Lötscher verteidigt Titel im Elite-Rennen der Frauen

Im Elite-Finale der Frauen zeigte Lisa Lötscher (Seeclub Luzern) eine dominante Vorstellung und verteidigte ihren Titel. Von Beginn an in Führung liegend kontrollierte sie das Rennen über die gesamte Distanz und gewann in 6:49,4. Der Kampf um die weiteren Podiumsplätze wurde von mehreren Athletinnen desselben Vereins geprägt. Salome Ulrich (Seeclub Luzern) belegte mit 6:54,7 den zweiten Platz, während Flavia Lötscher (Seeclub Luzern), die noch in der U23-Kategorie startet, in 6:56,1 Dritte wurde. Damit gingen die ersten drei Plätze vollständig an Athletinnen des Seeclub Luzern.



Elite Frauen Ergebnisse (2000 m)

Lisa Lötscher (Seeclub Luzern) – 6:49,4 Salome Ulrich (Seeclub Luzern) – 6:54,7 Flavia Lötscher (Seeclub Luzern) – 6:56,1 Nina Wettstein (Seeclub Stäfa) – 7:03,7 Fabienne Schweizer (Seeclub Luzern) – 7:05,7

Juniorentitel und neue Wettkampfformate

Auch in den Juniorenklassen wurden starke Leistungen gezeigt. Lucas Jordil gewann das U19-Rennen der Männer, während Olivia Leunig das U19-Rennen der Frauen für sich entschied. Die Swiss Rowing Indoors 2026 führten zudem mehrere Neuerungen ein. Erstmals wurden offizielle Titel im Beach-Sprint-Format vergeben, das einen kurzen Lauf mit einer Ergometerstrecke, wie in Kettwig eingeführt, kombiniert. Darüber hinaus wurde ein neuer Teamwettbewerb über 2000 Meter in der offenen Klasse eingeführt, der das Programm erweiterte und für zusätzliche Spannung sorgte.

Wichtiger Leistungscheck vor der Wassersaison

Als nationale Indoor-Meisterschaften stellen die Swiss Rowing Indoors traditionell einen wichtigen Leistungscheck für Athletinnen, Athleten und Trainer nach Monaten intensiver Wintervorbereitung dar. Mit starken Leistungen etablierter Elite-Ruderinnen und -Ruderer sowie vielversprechenden Ergebnissen des Nachwuchses zeigte die Ausgabe 2026 erneut die Leistungsdichte im Schweizer Rudersport und setzte ein erstes Zeichen für die kommende Regattasaison auf dem Wasser.