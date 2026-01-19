Männer-Nationalmannschaft sucht in Lago Azul starke Zweier und Doppelzweier

Für die Ruder-Nationalmannschaft beginnt der zweite Block der Winter-Trainingslager in Portugal. Den Auftakt machen die Männer. 23 Riemer und 13 Skuller fliegen am Dienstag (20. Januar 2026) von Frankfurt nach Lissabon. Drei Wochen lang bis zum 11. Februar wird wie immer auf dem Lago Azul trainiert. Danach übernehmen die Frauen die Appartements am See. Die Trennung beider Geschlechter ist eine Ausnahme, weil so mehr Athletinnen und Athleten mitgenommen werden können.

Zu den jüngeren Athleten, die sich im Kreis des A-Teams zeigen können, zählt zum Beispiel Moritz Küpper, der im U23-Bereich vor allem erfolgreich als Einer-Fahrer unterwegs war. Im Herbst verdiente er sich bei der Langstrecke Dortmund mit seinem überraschenden zweiten Platz auf dem Wasser diese Nominierung. Nicht dabei sein kann Tim-Ole Naske. Der zweifache Olympia-Teilnehmer leidet an einem Bandscheibenvorfall und muss sein Comeback verschieben. Für Oliver Holtz hat das letzte Ausbildungsjahr bei der Bundespolizei Vorrang, weshalb er auch auf das zweite Trainingslager verzichten muss. Im Heimtraining steht er aber ganz normal.

Im Riemen-Bereich sollen in Portugal über viele Tests die Besetzungen im Zweier ohne gefunden werden, die dann auch im April bei der Deutschen Kleinboot-Meisterschaft in München antreten. Im Skull soll die Passfähigkeit im Doppelzweier getestet werden, der in dieser Saison wieder die Bootspalette der Nationalmannschaft bereichern wird.

Für das Trainingslager nominiert sind, Männer Riemen: Paul Klapperich (Bonner RG), Theis Hagemeister (Frankfurter RG Germania), Mark Hinrichs (Limburger CfW), Simon Schubert (USV TU Dresden), Tom Tewes (Münchener RC), Friedrich Amelingmeyer (Osnabrücker RV), Julius Christ (RTHC Bayer Leverkusen), Benedict Eggeling (RC Favorite Hammonia), Mattes Schönherr (RC Potsdam), Sönke Kruse (RV Münster), Tassilo von Müller (RK am Baldeneysee), Tobias Strangemann (RV Dorsten), Olaf Roggensack (RC Tegel), Jonas Wiesen (RG Treis-Karden), Kaspar Virnekäs (Münchner RC), Ole Bartenbach (RG Speyer), Jasper Angl (RV Münster), Paul Martin (Kettwiger RG), Wolf-Niclas Schröder (RU Arkona Berlin), René Schmela (Berliner RC), Max John (ORC Rostock), Julian Garth (Crefelder RC), Hanno Brach (Gießener RG).

Männer Skull: Till Schindelhauer (RV Kappeln), Arno Gaus (Bonner RG), Max Appel (SC Magdeburg), Marc Weber (RuS Steinmühle Marburg), Jonas Gelsen (RC Nassovia Höchst), Felix Heinrich (RK Normannia Braunschweig), Tom Gränitz (Berliner RC), Ole Hohensee (Stralsunder RC), Felix Krones (USV TU Dresden), Timo Strache (Hannoverscher RC), Julius Klein (Hanauer RC Hassia), Paavo Schewe (ORC Rostock), Moritz Küpper (RC Herdecke).