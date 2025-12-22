Mitgliederbestandserhebung 2025

Der Deutsche Ruderverband (DRV) übertrifft 2025 die Anzahl seiner Mitgliedschaften vom Vorjahr leicht. Insgesamt zählen die 478 Rudervereine unter dem Dach des DRV in diesem Jahr 86.830 Mitglieder. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Zuwachs von 0,097 Prozent (2024: 86.746 Mitglieder).

Die Zahl der Rudervereine sowie der aktiven Ruderinnen und Ruderer ist in den letzten fünf Jahren stabil. Durch den Einsatz der Vereine und Ehrenamtlichen bleibt der Rudersport weiterhin sehr attraktiv in Deutschland.

Stärkstes Plus bei den Ü60 - Jährigen

Die Altersklasse 41 - 60 hat zum Vorjahr 534 Mitgliedschaften „eingebüßt“, weshalb die mitgliedstärkste Altersgruppe im DRV jetzt die Ü60 jährigen mit 26.776 Mitgliedern sind. Zusätzlich hat die Ü60 Altersgruppe im Jahr 2025 1609 neue Mitglieder dazugewonnen und damit den stärksten Anstieg erzielt.

Auch in der Altersspanne von 27 bis 40 Jahren konnten viele neue Mitglieder gewonnen werden. Hier liegt der Anstieg bei 269 neuen Mitgliedern. Einen leichten Anstieg gibt es in den Altersklassen von 0 bis 6Jahren sowie 15 bis 18Jahren zu verzeichnen.

Bei den weiblichen Mitgliedern konnte in diesem Jahr ebenso ein leichter Anstieg auf insgesamt 32.655 Mitglieder verzeichnet werden.

Man muss kritisch betrachten, dass sich die positiven Zahlen nicht in dem Kinder- und Jugendbereich widerspiegeln und hier weiterhin ein Abwärtstrend vorliegt.

In der Stärkung des Jugend liegt auch das große angestrebte Ziel des Deutschen Ruderverbands.