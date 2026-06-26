Nachruf Karl Träger aus dem Thüringer Rudersport

Der Ruderclub Roßleben e.V. und der Thüringer Ruderverband e.V. sowie die gesamte Thüringer Ruderfamilie trauern um Karl Träger, die herausragende Persönlichkeit des Thüringer Rudersports über viele Jahrzehnte.

Nach seinem Studium an der DHfK Leipzig legte Karl mit Schülern der Goetheschule den Grundstock für einen Ruderverein, als sie in monatelanger Arbeit ein altes Gigboot wieder ruderbar machten. Im Jahr 1959 gründete er dann als junger Lehrer mit einigen Sportfreunden die Sektion Wasserfahrsport (später Rudern) der BSG Aktivist Roßleben und schuf damit die Grundlage, dass sich der Rudersport in Roßleben etablierte.

Mit viel Enthusiasmus und immer auf der Suche nach Unterstützern gelang es ihm, weitere Boote nach Roßleben zu holen. Für viele Schülergenerationen der Goetheschule gehörte das Rudern zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Anfangs startet Karl mit seinen Schülerinnen und Schülern zu Wanderfahrten, in den 70er Jahren kam auch der Wettkampfsport dazu und damit zahlreiche Erfolge bis hin zu DDR-Meisterschaftstiteln und DDR-Spartakiademedaillen.

Zu seinen Verdiensten gehörten die Schaffung der materiellen und baulichen Voraussetzungen, die dem Rudersport in Roßleben eine stabile Basis gaben und auch heute noch geben. In den 60er Jahren wurden die ersten Bootshallen in Eigeninitiative mit Unterstützung des Trägerbetriebes Kaliwerk Roßleben gebaut. Ende der 70er Jahre entstand wiederum aufgrund seiner Initiative das neue Sozialgebäude mit Ruderbecken, Kraftraum und Sanitäranlagen, welches 1981 übergeben wurde und von nun an beste Voraussetzungen für eine heranwachsende Rudergeneration bot.

Auch die Verlegung der Unstrut konnte seinen Elan nicht stoppen und es wurde wieder gebaut, um den Zugang zum Rudergewässer zu erhalten.

Im Jahr 1992 entschloss man sich einen eigenständigen Ruderverein zu gründen. Karl wurde Vorsitzender des neuen Vereins, der an alte Tradition anknüpfte. Unter seiner Leitung unterstützte der Verein das Schul- und Schülerrudern und Roßlebener Schülerinnen und Schüler nahmen mehrfach erfolgreich im Rudern am Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin teil. Er förderte den Nachwuchsleistungssport und führte Roßlebener Ruderinnen und Ruderer zu Erfolgen bei Juniorenmeisterschaften.

Bis zum Jahr 2019 wirkte er über fünf Jahrzehnte als Vorsitzender und im Vorstand des Ruderclubs Roßleben mit.

Karl gehörte 1990 zu den Gründern des Thüringer Ruderverbandes und brachte hier lange Jahre sein umfangreiches Wissen und seine langjährigen Erfahrungen ein – z.B. in der Referentenstelle als Lehrwart und Leistungssportberater. Er hat sich neben dem Engagement für den RCR stets für die Stärkung aller Thüringer Rudervereine eingesetzt. Nicht zuletzt durch sein Engagement war der Thüringer Rudersport auf nationaler Ebene

präsent und erfolgreich. Namen wie Anne-Kathrin Thiele und Tom Hesse sind mit seinem Namen verbunden. Wir verdanken ihm im hohen Maß, dass sich der Thüringer Rudersport gut etabliert hat.

Er engagierte sich nicht nur im Rudern, sondern war auch im Stadtrat und dessen Ausschüssen bis ins hohe Alter tätig.

Karl wurden in seinem langen ereignisreichen Leben zahlreiche Ehrungen zuteil. 2023 würdigte der LSB Thüringen sein Lebenswerk mit der Guts-Muths-Ehrenplakette in Platin.

2024 wurde er Ehrenbürger seiner Heimatstadt Roßleben-Wiehe.

Starker Willen, der stete Blick nach vorn und immer das Bestreben, Probleme nicht als Hindernis, sondern als Herausforderung zu sehen, prägten ihn als Vorbild für junge Ruderinnen und Ruderer in seiner Heimat.

Er war jedoch nicht nur ehrenamtlich dem Rudersport verbunden, sondern selbst bis ins hohe Alter aktiver Ruderer, der Wanderfahrten liebte, den Äquatorpreis gewann und regelmäßig mit Siegen von den Euro- und World-Masters-Regatten heimkam. Zur World-Masters-Regatta in Brandenburg 2024 wurde er als ältester Teilnehmer geehrt.

Mit Karl Träger verliert der Thüringer Rudersport eine Persönlichkeit, die das Rudern im gesamten Bundesland geprägt hat. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Trauerfeier findet am Samstag, 27. Juni 2026 um 11 Uhr in Roßleben vor der Ruderhalle an der alten Schleuse statt.