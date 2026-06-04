Neue DRJ-Ausbildung zur Juleica

So war unser Juleica-Wochenende!

Vom 9. bis 12. April 2026 ging es für eine bunte Truppe aus ganz Deutschland ab a die Ruderakademie nach Ratzeburg. Das Ziel? Die Juleica-Präsenzphase rocken, um später im eigenen Verein als Jugendleiter voll durchzustarten. Organisiert wurde das Ganze von Andreas König (DRV-Bildungsreferent) und Paula Scholz von der Deutschen Ruderjugend – und die beiden haben zusammen mit Gordon Bell vom Kreissportverband und DRV-Bootsmeister Jost Schömann-Finck ein richtig starkes Programm auf die Beine gestellt.

Los ging es am Donnerstagabend. Nach dem Ankommen und einem fetten Abendessen stand erst mal Kennenlernen auf dem Plan. Nach der ganzen Online-Phase war es richtig cool, die anderen endlich mal live zu sehen. Da hat sich die Truppe direkt super verstanden. Auch die Orga-Jobs für die nächsten Tage wurden direkt verteilt.

Am Freitag wurde es dann direkt praktisch: Bootswart Jost hat uns beim Thema „Sichere Sportgeräte“ gezeigt, worauf es beim Trimmen ankommt und was man bei Kentersicherung und Bugball beachten muss. Andreas hat dann in Sachen Sicherheit auf dem Wasser noch mal nachgelegt. Nach dem Mittagessen stand „Be active“ auf dem Plan: Bei einer Actionbound-Safari haben wir Ratzeburg unsicher gemacht. Nachmittags wurde es bei Paula ernster, aber super wichtig. Bei der Einheit zur Prävention interpersonaler Gewalt ging es darum, wie wir im Verein für ein sicheres Umfeld sorgen. Das Highlight des Tages kam aber abends: Die Gruppe der „Bierkönige“ hat ein mega Spieleturnier in der Sporthalle organisiert, bei dem alle noch mal alles gegeben haben.

Der Samstag stand ganz im Zeichen von Action und cooler Gruppenführung. Von Gordon gab es erst mal fetten Input zum Thema Kommunikation und wie man Gruppen am besten leitet. Direkt danach wurden bei den „Kleinen Spielen“ direkt ein paar praktische Sachen ausprobiert. Nach dem Mittagessen ging es weiter mit dem „Gesellschaftsbarometer“ und einer coolen Ideenbörse für Jugend-Events und Tipps von Andreas, wie man die nächste Wanderfahrt fehlerfrei plant.

Bevor es am Sonntag wieder nach Hause ging, gab es noch mal den nötigen Theorie-Endspurt. Andreas hat uns durch den Paragraphendschungel der Aufsichtspflicht manövriert und uns spannende Facts aus der Trendstudie „Jugend in Deutschland 2026“ präsentiert. Nach ein paar finalen Teamübungen und dem Ausblick auf unsere Projektphasen im eigenen Verein war das Wochenende dann auch schon wieder um.

Ein riesiges Danke an Andreas, Paula, Gordon und Jost für die geniale Orga! Alle fahren mit vollgepackten Taschen, neuen Freunden und richtig Bock auf Jugendarbeit nach Hause.

Anton Block & Jakob Greve, Ruder-Gesellschaft Hansa Hamburg