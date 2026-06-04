Neue DRJ-Ausbildung zur Juleica
Die Deutsche Ruderjugend hat das Konzept der Ausbildung zur Juleica umgestellt: Von bisher zwei Präsenzphasen in der Ruderakademie Ratzeburg ins Blended Learning-Format mit Präsenz-, Online- und Projektphasen.
Begonnen wurde im Februar mit einer 2-tägigen synchrone Onlinephase mit den Themen freiwilliges Engagement, Ruderbewegung sehen und analysieren, Anfänger ausbilden und Projektmanagement. im April folgte eine 4-tägige Präsenzphase in der Ruderakademie Ratzeburg. Dazu weiter unten der Bericht von zwei Teilnehmern aus Hamburg. Danach schloss sich die Projektphase im eigenen Ruderverein ein und schloss mit einer Projektpräsentation online im Juni ab. Dabei waren Projekte dabei wie Eltern-Frende-Rudern, Sommerwettbewerb für die Schulruder-AG, Wanderfahrt auf der Weser, Spieletag für alle Mitglieder, Kinder- und Jugend-Regatta, CleanUp-Tag, Generationsübergreifendes Rudern und ein vereinsübergreifender Jugendausflug. Die Projekte wurden jeweils mit einem Video vorgestellt.
Die 25 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrhänge 2002 bis 2010 (ein „Ausreißer“ 1992) aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen waren sehr engagiert und haben tolle Projekte in den Vereinen geplant und umgesetzt bzw. finden noch statt.
Volles Programm in Ratzeburg
So war unser Juleica-Wochenende!
Vom 9. bis 12. April 2026 ging es für eine bunte Truppe aus ganz Deutschland ab a die Ruderakademie nach Ratzeburg. Das Ziel? Die Juleica-Präsenzphase rocken, um später im eigenen Verein als Jugendleiter voll durchzustarten. Organisiert wurde das Ganze von Andreas König (DRV-Bildungsreferent) und Paula Scholz von der Deutschen Ruderjugend – und die beiden haben zusammen mit Gordon Bell vom Kreissportverband und DRV-Bootsmeister Jost Schömann-Finck ein richtig starkes Programm auf die Beine gestellt.
Los ging es am Donnerstagabend. Nach dem Ankommen und einem fetten Abendessen stand erst mal Kennenlernen auf dem Plan. Nach der ganzen Online-Phase war es richtig cool, die anderen endlich mal live zu sehen. Da hat sich die Truppe direkt super verstanden. Auch die Orga-Jobs für die nächsten Tage wurden direkt verteilt.
Am Freitag wurde es dann direkt praktisch: Bootswart Jost hat uns beim Thema „Sichere Sportgeräte“ gezeigt, worauf es beim Trimmen ankommt und was man bei Kentersicherung und Bugball beachten muss. Andreas hat dann in Sachen Sicherheit auf dem Wasser noch mal nachgelegt. Nach dem Mittagessen stand „Be active“ auf dem Plan: Bei einer Actionbound-Safari haben wir Ratzeburg unsicher gemacht. Nachmittags wurde es bei Paula ernster, aber super wichtig. Bei der Einheit zur Prävention interpersonaler Gewalt ging es darum, wie wir im Verein für ein sicheres Umfeld sorgen. Das Highlight des Tages kam aber abends: Die Gruppe der „Bierkönige“ hat ein mega Spieleturnier in der Sporthalle organisiert, bei dem alle noch mal alles gegeben haben.
Der Samstag stand ganz im Zeichen von Action und cooler Gruppenführung. Von Gordon gab es erst mal fetten Input zum Thema Kommunikation und wie man Gruppen am besten leitet. Direkt danach wurden bei den „Kleinen Spielen“ direkt ein paar praktische Sachen ausprobiert. Nach dem Mittagessen ging es weiter mit dem „Gesellschaftsbarometer“ und einer coolen Ideenbörse für Jugend-Events und Tipps von Andreas, wie man die nächste Wanderfahrt fehlerfrei plant.
Bevor es am Sonntag wieder nach Hause ging, gab es noch mal den nötigen Theorie-Endspurt. Andreas hat uns durch den Paragraphendschungel der Aufsichtspflicht manövriert und uns spannende Facts aus der Trendstudie „Jugend in Deutschland 2026“ präsentiert. Nach ein paar finalen Teamübungen und dem Ausblick auf unsere Projektphasen im eigenen Verein war das Wochenende dann auch schon wieder um.
Ein riesiges Danke an Andreas, Paula, Gordon und Jost für die geniale Orga! Alle fahren mit vollgepackten Taschen, neuen Freunden und richtig Bock auf Jugendarbeit nach Hause.
Anton Block & Jakob Greve, Ruder-Gesellschaft Hansa Hamburg
Was ist die Juleica
Die Jugendleiter*in-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaber*innen. Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen. Quelle: juleica.de