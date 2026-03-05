Neue Trainer C im Norden

Ausbildung Trainer-C Leistungssport Rudern beim Ruderverband Schleswig-Holstein

Am vergangenen Wochenende fand das Abschlusswochenende der DOSB-Trainer-C-Lizenzausbildung des RVSH in der Ruderakademie Ratzeburg statt. 25 Teilnehmende aus Schleswig, Flensburg, Kiel, Preetz, Elmshorn, Geesthacht, Mölln, Reinfeld und Lübeck können sich nach vier gemeinsamen Wochenenden nun Trainer*in C Leistungssport nennen.

Für mich als ehemalige Leistungssportlerin und Nationalmannschafts-Ruderin war es direkt am ersten Wochenende im Oktober 2025 erstaunlich, wie viele – vor allem auch sehr junge Leute – motiviert sind, sich für ihren Verein zu qualifizieren. Schnell wurde klar, dass uns alle die Faszination des Ruderns verbindet, unsere Motivationen und Ziele, die mit dem Erwerb der Lizenz verbunden sind, doch sehr vielfältig sind. Sei es Rudern in der Schule oder Ruderriege zu betreuen, das Training der Kinder und Junior*innen zu unterstützen oder Rudern als Gesundheitssport anbieten zu können.

Während der gemeinsamen Zeit wurde eine Vielzahl an Themen besprochen. Wenig überraschend ging es um Trainingsplanung, Rudertechnik, Stabilisation und Beweglichkeit sowie Zielgruppen im Verein, aber auch Dopingprävention, Wanderfahrten, Sicherheit auf dem Wasser, Umwelt, Klima und Prävention interpersonaler Gewalt wurden thematisiert. Natürlich gab und gibt es unterschiedliches Vorwissen und Interesse der Teilnehmenden für die entsprechenden Themen, aber ich bin mir sicher, dass jeder etwas für sich mitnehmen konnte.

Bestandteil der Lizenzausbildung war ebenfalls die Durchführung von Projekten im eigenen Verein, wobei diese für mich ebenfalls die unterschiedlichen Interessen und Ziele des eigenen Vereins widerspiegelten. Persönlich am spannendsten fand ich die Idee eines Ruder-Triathlons bestehend aus Lauf, Rad und Ergometer-Rudern, der durch den Möllner Verein organisiert werden und nach den Jugendmeisterschaften stattfinden soll. Das Projekt zielt darauf ab, die Motivation der Sportler*innen nach den Meisterschaften hochzuhalten und zeigt für mich, wie unkompliziert man ein weiteres Angebot zum Zusammenkommen und Spaß an Bewegung hochziehen und gestalten kann.

Abschließend durfte ich feststellen, dass es bei der Lizenzausbildung natürlich nicht nur darum geht, Sportler*innen zu Höchstleistungen zu coachen, sondern vielleicht auch neue Vereinsmitglieder zu akquirieren und durch nachhaltige Vereinsarbeit zu halten. Insgesamt muss ich sagen, dass auch ich mit meiner langjährigen Erfahrung im Leistungssport etwas dazugelernt habe und jedem empfehlen kann, die Trainer-C-Lizenz für seinen Verein zu machen.

Ich möchte mich auch noch einmal bei allen Referenten für die Einblicke bedanken und wünsche allen Mitteilnehmenden viel Spaß und Erfolg im Trainer*innen-Dasein!



Die Projektberichte 2025/2026 (pdf)

Quelle: rish.de