Oliver Zeidler auf Rang sieben bei der Wahl der Sportler des Jahres

Ein Jahr nach seiner Wahl zum Sportler des Jahres ist Oliver Zeidler bei der Abstimmung 2025 auf den siebten Platz gekommen. Der Olympiasieger im Einer von Paris hatte in diesem Jahr nur ein reduziertes Trainings- und Wettkampfpensum absolviert, war im September in Shanghai bei der Weltmeisterschaft aber dennoch Zweiter geworden. Mittlerweile hat Zeidler sein MBA-Studium in Lausanne erfolgreich abgeschlossen.

Ebenfalls auf die Vorschlagsliste hatte es der Doppelvierer der Frauen geschafft. Pia Greiten, Lisa Gutfleisch, Frauke Hundeling und Sarah Wibberenz hatten bei der WM – wie schon bei den Olympischen Spielen in anderer Besetzung - Bronze gewonnen. In der Wahl kam die Mannschaft dann nicht unter die veröffentlichten ersten Zehn.

In Baden-Baden wurden am Sonntag die „Sportler des Jahres" zum 79. Mal gekürt. Bei den Männern triumphierte Zehnkampf-Weltmeister und Weltrekordler Leo Neugebauer. Bei den Frauen gewann nach ihrem Weltcup-Gesamtsieg die Biathletin Franziska Preuß. Bei den Mannschaften setzten sich nach ihrem Europameister-Titel zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren die deutschen Basketball-Männer durch. Erstmals wurde die Auszeichnung „Special Olympics Sportlerin des Jahres" für Menschen mit geistiger Behinderung vergeben. Der Preis ging an die Short-Track-Athletin Sophie Dziadek. Sie gewann bei den Winter-Weltspielen in Turin Gold und Silber.

Seit 2023 werden die „Sportler des Jahres“ mit einer Vorauswahl durch die Nationalkader-Athletinnen und -Athleten sowie die finale Wahl durch die Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten ermittelt.