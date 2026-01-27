Premiere im U19-Bereich: Mixed-Trainingslager in Šibenik

Der Deutsche Ruderverband hat zu Jahresbeginn erstmals ein reines Mixed-Trainingslager im U19-Bereich durchgeführt. Vom 3. bis 11. Januar 2026 trainierten im kroatischen Šibenik 22 Sportlerinnen und Sportler unter der Leitung von U19-Bundestrainer Paul Zander, Regionaltrainer Nils Meyer sowie Schleswig-Holsteins Landestrainer Stephan Froelke nahezu ausschließlich in Mixed-Booten.

Zur Teilnahme qualifiziert hatten sich die U19-WM-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer des Jahres 2025 sowie die besten Athletinnen und Athleten der regionalen Herbst-Langstrecken. In zwei Mixed-Achtern und einem Mixed-Doppelviererlag der Fokus auf rudertechnischen Anpassungen und einem ersten Erkenntnisgewinn im Hinblick auf die für 2026 erwartete Einführung neuer Mixed-Bootsklassen im Achter und Doppelzweier.

Während die Anreise noch bei malerischen Bedingungen erfolgte, stellten kalte, regnerische und windige Tage zu Beginn des Lehrgangs erhöhte Anforderungen an die Trainingsplanung. Dank der Unterstützung des ortsansässigen Rudervereins konnten diese Phasen jedoch flexibel überbrückt werden – unter anderem mit Einheiten im Ruderbecken und auf dem Ergometer sowie allgemeinem Krafttraining.

Mit der Wetterbesserung waren anschließend zahlreiche Ruderkilometer auf dem Wasser möglich – während Deutschland zeitgleich im „Schneechaos“ versank. Hoch motivierte Sportlerinnen und Sportler, ein harmonisch zusammenarbeitendes Trainerteam sowie der begleitende Physiotherapeut Andreas Mellahn sorgten insgesamt für einen gelungenen Start ins neue Kalenderjahr.

Neben den sportlichen Inhalten bot der Aufenthalt auch Gelegenheit für einen Besuch des Nationalparks Krka mit seinen beeindruckenden Wasserfällen, der in den 1960er-Jahren als Drehort für Teile der Winnetou-Filme diente.

Alle Teilnehmenden hinterließen einen durchweg positiven Eindruck und nehmen wertvolle Motivation für das weitere Wintertraining in der Saisonvorbereitung mit. Der Deutsche Ruderverband wünscht ihnen – ebenso wie allen daheimgebliebenen Athletinnen und Athleten – viel Gesundheit und erfolgreiche Trainingseinheiten, bevor bei den Frühjahrslangstrecken und der Leistungsüberprüfung der Juniorinnen und Junioren A in München erstmals wieder der direkte Vergleich auf dem Wasser ansteht.