Rudern bei den Finals 2026: Titelentscheidungen auf dem Maschsee und am Steinhuder Meer

Vom 23. bis 26. Juli 2026 wird Hannover zum Schauplatz eines der größten Multisportevents des Jahres: Bei den Finals 2026 werden in zahlreichen Sportarten die Deutschen Meisterinnen und Meister gesucht. Das Konzept der Finals bündelt nationale Titelkämpfe verschiedener Sportarten an einem Ort und macht Spitzensport kompakt, publikumsnah und medial sichtbar. ARD und ZDF übertragen an allen vier Tagen live im TV sowie in den Streams.

Auch der Rudersport ist in Hannover gleich mehrfach vertreten. Neben den klassischen Sprintentscheidungen auf dem Maschsee stehen am Steinhuder Meer die Deutschen Meisterschaften im Coastal Rowing Beach Sprint auf dem Programm. Damit präsentiert sich Rudern bei den Finals in seiner ganzen Vielfalt: kraftvoll, schnell, technisch anspruchsvoll und nah am Publikum.

Den Auftakt machen am Donnerstag, 23. Juli, die Coastal-Rowing-Wettbewerbe am Steinhuder Meer. Beim Beach Sprint starten die Athletinnen und Athleten direkt am Strand, sprinten ins Wasser, steigen mithilfe der Boathandler in die Boote und absolvieren anschließend einen Bojenparcours, bevor es zurück an Land und über den Strand ins Ziel geht. Coastal Rowing gehört mit der Wettkampfform Beach Sprint ab 2028 in Los Angeles erstmals zum olympischen Programm.

Am Donnerstag stehen unter anderem die Rennen im Männer- und Frauen-Einer, bei den Juniorinnen und Junioren sowie im Mixed-Doppelzweier auf dem Programm. Am Freitag, 24. Juli, folgen die weiteren Entscheidungsrennen: Die Finalrennen im Coastal Männer- und Frauen-Einer sind laut Zeitplan ab 12:27 Uhr beziehungsweise 12:34 Uhr vorgesehen, der Mixed-Doppelzweier entscheidet sich am Nachmittag, bevor am frühen Abend auch der Coastal Mixed-Doppelvierer mit Steuerperson seine Finals austrägt.

Parallel dazu wird am Freitag auch auf dem Maschsee gerudert. Anders als bei den klassischen 2.000-Meter-Rennen stehen bei den Finals kompakte Sprintrennen auf vier Bahnen über jeweils 350 Meter im Mittelpunkt. Der Eintritt zu den Deutschen Meisterschaften auf dem Maschsee ist frei.

Am Freitagvormittag starten die Einer- und Para-Einer-Wettbewerbe mit Time Trials, bevor es über Halbfinals in die entscheidenden Läufe geht. Die A-Finals der Para-Einer sind für den frühen Nachmittag angesetzt, die Einer der Männer und Frauen werden zuvor im Eliminationsformat ausgefahren. Damit erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am Maschsee ein schneller, direkter und besonders zuschauerfreundlicher Wettkampftag.

Am Samstag, 25. Juli, stehen dann die Achter im Fokus. Auf dem Maschsee treffen die Frauen- und Männerachter im Finals-Format aufeinander. Ergänzt wird das Programm durch die Para-Mixed-Zweier. Die ersten Time Trials beginnen laut Zeitplan um 8:45 Uhr, anschließend folgen Viertel- und Halbfinals. Die Finalentscheidungen sind ab 13:00 Uhr vorgesehen, die A-Finals der Achter der Frauen und Männer ab 14:00 Uhr.

Neben den Wettkämpfen auf dem Wasser gibt es für Besucherinnen und Besucher auch abseits der Regattastrecken ein besonderes Angebot. Auf der VGH Finals-Meile ist der Deutsche Ruderverband gemeinsam mit dem WSV Altwarmbüchen und dem DRC vertreten. Am DRV-Stand können Interessierte den Rudersport selbst ausprobieren, sich informieren und an verschiedenen Mitmachaktionen teilnehmen. Ein besonderes Highlight: Auch Athletinnen und Athleten der Nationalmannschaft werden am Stand vorbeischauen und sich auf dem Ruderergometer im direkten Duell mit Besucherinnen und Besuchern messen. Dazu warten weitere Stationen, Aktionen und kleine Preise auf die Gäste.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann die Rennen über die Berichterstattung von ARD und ZDF verfolgen. Für Freitag sind unter anderem Rudern und Coastal Rowing in den Streams sowie im Rahmen der Finals-Übertragung im Ersten eingeplant. Am Samstag werden die Halbfinals und Finals der Achter sowie der Para-Mixed-Zweier ebenfalls im Stream gezeigt. Die angegebenen Sendezeiten können sich je nach Wettkampfverlauf kurzfristig ändern.

Die Finals 2026 bieten dem Rudersport damit eine große Bühne: vom Beach Sprint am Steinhuder Meer über die Einer- und Para-Entscheidungen auf dem Maschsee bis hin zu den Achterrennen am Samstag. Vier Tage Spitzensport, mehrere Titelentscheidungen und viele Möglichkeiten, Rudern hautnah zu erleben.