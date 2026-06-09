Saisonauftakt der Stübbe Ruder-Bundesliga 2026 in Berlin

Am 13. Juni 2026 startet die Stübbe Ruder-Bundesliga in ihre neue Saison. Schauplatz des ersten Renntages ist der Neuköllner Schifffahrtskanal direkt vor dem Estrel Hotel in Berlin. Von 9:00 bis 20:00 Uhr erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein ganzer Tag voller spannender Sprintduelle und hochklassigem Rudersport.

Zum Saisonauftakt treffen die schnellsten Vereinsachter Deutschlands aufeinander und kämpfen um die ersten wichtigen Punkte des Jahres. In der Männer-Bundesliga gehen 13 Teams an den Start, darunter mit den Neckar Vickings 8+ aus Heidelberg und den Sweepboys Hamburg zwei Mannschaften, die in diesem Jahr erstmalig dabei sind.

Ergänzt wird das Teilnehmerfeld der Männer in Berlin durch den Achter der RG Wiking. Als Team des ausrichtenden Vereins dürfen sie an diesem Renntag eine Gast-Mannschaft stellen, welche vor heimischer Kulisse für besondere Aufmerksamkeit sorgen wird.

In der Frauen-Bundesliga treten sieben Mannschaften gegeneinander an und wollen sich frühzeitig in eine gute Ausgangsposition für die Saison bringen. Erstmalig in der Liga dabei ist das Team Erster Kieler Frauenachter aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt.

Die kurzen Sprintdistanzen der Ruder-Bundesliga garantieren dabei packende Rennen und Entscheidungen, die oftmals erst auf den letzten Metern fallen.

Für die fachkundige und unterhaltsame Moderation sorgt das eingespielte Duo Anne Tjorven Büßen und Julian Eerland, die die Zuschauer durch den gesamten Renntag begleiten werden. Die Zeitnahme liegt in den erfahrenen Händen des Teams um Uwe Stöbe, der seit Jahren für präzise und verlässliche Ergebnisse sorgt. Für die technische Umsetzung, die Beschallung vor Ort sowie den Livestream zeichnet erneut das Team von PPT verantwortlich und gewährleistet damit, dass die Rennen sowohl an der Strecke als auch am heimischen Bildschirm online verfolgt werden können. Die Übertragung im Livestream startet ab den Achtelfinalläufen gegen 10:45 Uhr.

Ab 11.45 Uhr greifen dann auch die Firmenteams im Rahmen der 18. Neuköllner Ruderregatta ins Geschehen ein. 6 Männerteams, 5 Frauenteams und 3 Mixed-Teams fahren auf der leicht verkürzten Regattastrecke ihre Sieger/innen aus.

Mit der beeindruckenden Kulisse des Estrel Hotels und der direkten Nähe zum Wasser bietet der Neuköllner Schifffahrtskanal ideale Bedingungen für einen attraktiven Saisonauftakt. Rudersportfans, Familien und interessierte Besucher können die Rennen hautnah erleben und die besondere Atmosphäre der Ruder-Bundesliga genießen. Für das leibliche Wohl an der Strecke ist gesorgt.

Die Ruder-Bundesliga freut sich auf zahlreiche Gäste und einen spannenden ersten Renntag der Saison 2026. Wenn am 13. Juni 2026 die ersten Boote auf die Strecke gehen, beginnt erneut der Kampf um Punkte und Tagessiege auf dem Weg zum Liga-Champion.