Schul-Finals auf dem Maschsee in Hannover

Noch bevor vom 23.-26. Juli 2026 die Finals die Landeshauptstadt Hannover und das Umland zur Sportmetropole machen, brachten die Schul-Finals bereits rund 14400 Kinder und Jugendliche von 88 Schulen im gesamten Stadtgebiet und der Region in Bewegung. Organisiert wurde das Projekt vom Turn-Klubb zu Hannover gemeinsam mit den „Finals“ und mit starker Unterstützung der regionalen Sportnetzwerke.

Der Wassersport-Höhepunkt waren die Schul-Finals im Rudern im Rahmen der Schülerregatta des Schüler-Ruder-Verbandes Niedersachsen am 21. Juni auf dem Maschsee. Für die 83 Rennen hatten 252 Boote (413 Schüler) von 20 Schulen bzw. Vereinen gemeldet. Darunter waren die vier Rennen der Schul-Finals. Sie wurden im Gig-Doppelvierer über 500 Meter für Mädchen und für Jungen unterteilt nach den Altersklassen U13 und U15 ausgetragen. Hierfür hatten 37 Teams mit 185 Sportlern von 11 Schulen gemeldet.

Die Bedeutung der „Schul-Finals“ im Rudern wird sichtbar an der Präsenz von Prominenten. Zu den Vorrennen am Vormittag erschien Oberbürgermeister Belit Onay. Vom Motorboot aus verfolgte er ein Rennen. In einer kurzen Ansprache dankte er anschließend den über 40 ehrenamtlichen Helfern für den Einsatz bei der Durchführung dieses Events. Als Vertreterin des DRV erschien Katharina von Kodolitsch. Sie hatte sich im Winter dafür eingesetzt, dass das Schulrudern in die „Schul-Finals“ integriert wird.

Zu den Finalrennen am Nachmittag erschienen die Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Hannover Eva Bender sowie der Vertreter des Präsidenten der Region Hannover Jens Palandt. Sie nahmen gemeinsam mit dem international erfolgreichen Ruderer und ehemaligen Schülerruderer Tobias Kühne (Bismarckschule und Hannoverscher Ruder-Club) die Siegerehrungen vor.

Die vier siegreichen Teams kamen von folgenden Schulen: Albert-Schweitzer-Schule Nienburg (Mädchen U13), Humboldtschule Hannover (Mädchen U15 sowie Jungen U13) und Ratsgymnasium Osnabrück (Jungen U15). Die Sieger bekamen Medaillen und Urkunden. Für alle Teilnehmer gab es T-Shirts. Mit der Einladung zu den (richtigen) „Finals“ in den Sommerferien ging die Veranstaltung am Sonntag zu Ende.