Sei du das nächste Mal auch dabei!

Vom 28. bis zum 30. November 2025 fand in Darmstadt das Jungtrainer/innen Camp der Deutschen Ruderjugend statt, an dem 12 junge Ruderer/innen und Rudertrainer/innen aus ganz Deutschland teilnahmen. Ziel des Wochenendes war es, die sozialen Kompetenzen der Nachwuchstrainer/innen zu stärken und neue Impulse für die Arbeit im Kinder- und Jungendsport zu liefern.

Der Samstag begann mit einem interaktiven Workshop mit der Leichtathletik und Kommunikationsexpertin Dr. Katrin Heyers zum Thema Kommunikation im Traineralltag. Dabei ging es darum, wie Trainer/innen klar, empathisch und motivierend mit ihrem Sportler/innen kommunizieren können – sowohl im täglichen Training als auch in herausfordernden Situationen. Anschließend folgte der Programmpunkt Teammanagement. Dabei ging es um Zusammenarbeit im Trainerteam, gute Absprachen und gegenseitige Unterstützung.

Nachmittags ging es zum Discgolf, der aktiven Einheit des Tages. Lukas Kreutzer von der TU Darmstadt zeigte uns die Grundtechniken des Spiels. Danach arbeiteten die Teilnehmenden an einer Ideenwerkstatt zum Jugendrudern und zur Engagementförderung. In Kleingruppen wurden Erfahrungen ausgetauscht und neue Ansätze entwickelt, wie Jugendliche langfristig für den Rudersport begeistert, sie mehr gefördert werden können und mehr Unterstützung von der Deutschen Ruderjugend bekommen können.

Am Sonntag begrüßten wir die beiden Referenten Tim Piotrowski und Louis Kleemeyer von Special Olympics Jugend – Inklusion. Die beiden stellten ihre Arbeit, Projekte sowie Möglichkeiten der inklusiven Sportgestaltung vor. Der Austausch öffnete neue Perspektiven und zeigte auf, wie wichtig und gleichzeitig bereichernd die inklusive Sportwelt ist.

Zum Abschluss leitete Alisha Lenz von Mentaltastic einen Workshop zur Mentalen Gesundheit. Sie gab Einblicke, wie junge Trainer/innen sowohl ihre eigene mentale Stabilität stärken als auch ihre Sportler/innen in herausfordernden Situationen unterstützen können.

Das Wochenende zeigte eindrucksvoll, wie viel Potenzial im Nachwuchs der Ruderer/innen steckt und wie wichtig solche Angebote sind, um ihr Engagement weiter zu stärken.

Vielen Dank an alle Referentinnen und Referenten für eure Expertise:

