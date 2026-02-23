Seminar für politische Bildung

Vom 26. bis zum 30. Januar ging es für uns Bundesfreiwilligendienstleistende (Bfdler) zu unserem dritten Seminar. Diesmal nicht nach Ratzeburg sondern zum Ith in der Nähe von Hannover.

Anders als bei den anderen Seminaren waren wir hier mit vielen anderen Freiwilligen aus ganz Deutschland zusammen, die in den unterschiedlichsten Einrichtungen beschäftigt sind. Im Mittelpunkt des Seminars stand politische Bildung und so konnten wir, nachdem wir im verschneiten Ith angekommen waren, zwischen verschiedenen Projekten wählen mit denen wir uns die Woche über beschäftigten. Themen der Projekte waren beispielsweise Religion, Nationalsozialismus oder Soziale Ungerechtigkeit.

In den Projekten haben wir uns darüber ausgetauscht, Plakate erstellt, Artikel gelesen oder kreative Gruppenarbeiten zu den Themen gemacht.

Auch beim Freizeitangebot kamen alle auf ihre Kosten, von Tassen bemalen, zu Schlitten fahren und Meditationen wurde alles einmal ausprobiert.

Bei den Mahlzeiten oder Abends zum Spiele spielen oder gemeinsamen Sport kamen wir alle wieder zusammen und konnten uns über unsere Projekte austauschen und den Abend gemeinsam ausklingen lassen.

Ganz schnell waren die 5 Tage auch schon wieder vorbei und wir können auf eine ereignisreiche Seminarwoche zurückblicken, die durch die Themenauswahl auch mal eine Abwechslung zu den Ruderthemen geboten hat.