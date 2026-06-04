SH Netz Cup 2026: Joris, Spitzensport und ein Wochenende voller Highlights

Vom 4. bis 6. September wird der Nord-Ostsee-Kanal erneut zur Bühne für internationalen Spitzensport, Live-Musik und Mitmachangebote für die ganze Familie. Mit Joris als erstem bestätigten Hauptact erwartet Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Wochenende – bei freiem Eintritt.

Der SH Netz Cup geht in die nächste Runde: Vom 4. bis 6. September erwartet die Besucherinnen und Besucher in Rendsburg ein Wochenende voller sportlicher Höchstleistungen, besonderer Begegnungen und regionalem Miteinander. Der Eintritt ist wie gewohnt frei.

Seit vielen Jahren verbindet der SH Netz Cup internationalen Rudersport mit regionalem Engagement und zieht tausende Gäste an den Kanal. Auch 2026 bleibt die Mischung aus Weltklasse-Sport, Mitmachangeboten und Kultur das Erfolgsrezept der Veranstaltung. „Der SH Netz Cup lebt von seiner besonderen Atmosphäre: Spitzensport direkt am Wasser, viele engagierte Vereine und Partner sowie ein Programm, das Menschen aller Generationen zusammenbringt“, sagt Florian Berndt, Geschäftsführer der Canal-Cup Projekt GmbH.

Bereits am Freitag startet das Wochenende sportlich mit der Rückkehr des beliebten SUP-Wettbewerbs, der im vergangenen Jahr aufgrund der Sommerferienpause aussetzen musste. Außerdem messen sich die internationalen Ruderteams beim Ergo-Cup. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr werden erneut auch die internationalen Frauen-Doppelvierer Teil des Sportprogramms sein. Der Samstag steht ganz im Zeichen sportlicher Vielfalt: Neben dem Triathlon und dem 50er-Drachenboot-Cup sorgen der Ergo-Atemschutz-Cup, der Sprint-Cup der internationalen Ruderteams sowie mehrere Wettbewerbe auf dem Ergometer für Spannung. Dazu gehören unter anderem der Ergo-Cup „Schnellste Klasse“, der Wettbewerb der Handicapgruppe der Rudervereinigung Kappeln sowie der Steuerleute-Cup der internationalen Männer-Achter.

Musikalisch begleitet wird bereits der Start des Drachenboot-Cups durch den Musikzug Feuerwehr Breiholz auf dem Veranstaltungsgelände. Am Sonntag stehen traditionell der Städte-Achter-Cup und der Rudermarathon im Mittelpunkt – das sportliche Highlight des Wochenendes. Auch in diesem Jahr werden wieder internationale Teams erwartet, die auf der 12,7 Kilometer langen Strecke von Breiholz nach Rendsburg antreten werden. Das endgültige Teilnehmerfeld wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Christian Fenger, Aufsichtsratsvorsitzender von SH Netz und Vorstandsvorsitzender der HanseWerk AG, blickt mit Vorfreude auf das Event: „Der SH Netz Cup zeigt Jahr für Jahr, wie erfolgreich die Verbindung aus internationalem Spitzensport und großem regionalem Engagement funktionieren kann. Deshalb unterstützen wir als Hauptsponsor diese besondere Veranstaltung weiterhin gern, um sie gemeinsam mit vielen Partnern möglich zu machen.“

Der NDR Schleswig-Holstein engagiert sich auch in diesem Jahr wieder für die Veranstaltung. Auf der großen NDR-Bühne präsentiert er ein Musikprogramm, bei dem für jeden etwas dabei sein dürfte: von Deutsch-Pop bis Punk, von Techno bis Rock. Am Freitagabend übernimmt Joris („Herz über Kopf“) die große Bühne und bringt seine bekannten Hits nach Rendsburg. Zuvor sorgt die Band Back to School für Stimmung, bevor DJ Sonnenbrand den Abend musikalisch ausklingen lässt. Der Hauptact für den Samstag wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Bereits fest stehen Johnny Stone als Vorband sowie Micha Mark Knierim, der das Publikum zusätzlich auf Betriebstemperatur bringen wird. Den musikalischen Abschluss am Sonntag gestalten Die Denkedrans, deren Hymne auf Holstein Kiel bei jedem Heimspiel des Fußballclubs ertönt. Am Freitag und am Samstag führt Christopher Scheffelmeier vom Schleswig-Holstein Magazin durchs Programm; am Sonntag übernimmt das Moderationsduo von NDR 1 Welle Nord Horst Hoof und Mandy Schmidt.

Neben Sport und Musik bietet der SH Netz Cup erneut zahlreiche weitere Angebote: Auf der Ausstellermeile präsentieren sich Vereine, Organisationen und Partner mit Mitmachaktionen, Informationen und sportlichen Aktivitäten. Mit dabei sind unter anderem regionale Sportvereine, der Deutsche Ruderverband, Angebote zur Seenotrettung, Informationsstände von NAH.SH, die Kampagnen „Respekt für Retter“ und „KommKlar SH“ sowie der New Energy Cube SH. Für Kinder steht ein großes Kinderspielland bereit. Zusätzlich sorgen sportliche Angebote verschiedener Vereine für Bewegung direkt am Kanal. Am Sonntag lädt zudem ein konfessionsübergreifender Gottesdienst mit dem Gospelchor Rendsburg/Büdelsdorf zum gemeinsamen Start in den Tag ein. Anschließend bringt Oksana Glockhammer mit einer gemeinsamen Zumba-Einheit Bewegung auf das Veranstaltungsgelände.

„Der SH Netz Cup steht nicht nur für Sport auf höchstem Niveau, sondern auch für Gemeinschaft, Ehrenamt und Begegnungen“, sagt Florian Berndt. „Wir freuen uns auf ein Wochenende voller Emotionen, sportlicher Höchstleistungen und vieler schöner Momente am Wasser.“

Weitere Informationen zum Programm und zu den teilnehmenden Teams werden in den kommenden Wochen auf www.shnetzcup.de veröffentlicht.