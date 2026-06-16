Special Olympics Nationale Spiele: Rudern feiert Premiere im Saarland

Die Special Olympics Nationalen Spiele finden vom 15. bis 20. Juni im Saarland statt. Dabei rückt auch der Rudersport in den Fokus. Erstmals werden die Wettbewerbe im Rudern im Rahmen der Nationalen Spiele ausgetragen und bieten den Athletinnen und Athleten eine besondere Bühne für gelebte Inklusion und sportliche Höchstleistungen.

Mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten sowie Unified Partnerinnen und Partner gehen bei Deutschlands größter inklusiver Multisportveranstaltung in insgesamt 27 Sportarten an den Start. Für viele Teilnehmende sind die Nationalen Spiele zugleich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Special Olympics World Games 2027 in Chile.

Im Rudern beginnen die Wettbewerbe heute mit den Klassifizierungsrennen über die 500-Meter-Distanz. In den unterschiedlichen Bootsklassen werden zunächst die Leistungsgruppen ermittelt, bevor in den folgenden Tagen die Medaillenentscheidungen anstehen.

Im Frauen-Einer kämpfen Katharina Pelzing (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg), Tony Gebert (Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge) und Clara von der Grün (Berliner Ruder-Club Hevella) um die Einteilung in die Finalläufe.

Auch im Männer-Einer ist das Teilnehmerfeld vielseitig besetzt. Insgesamt zehn Athleten gehen in drei Klassifizierungsläufen an den Start. Neben Sportlern aus deutschen Vereinen nehmen mit Alessandro Aiello und Niccolò Caldarulo auch zwei Athleten von Special Olympics Italien an den Wettbewerben teil und unterstreichen den internationalen Charakter der Regatta.

Im Männer-Doppelzweier treten fünf Boote gegeneinander an. Vertreten sind Mannschaften des Berliner Ruder-Club Hevella, des Rüdersdorfer Rudervereins Kalkberge sowie ein Doppelzweier von Special Olympics Italien.

Für den Deutschen Ruderverband besitzen die Special Olympics eine besondere Bedeutung. Rudern lebt von Vertrauen, Teamgeist und gegenseitiger Unterstützung – Werte, die auch den Gedanken der Inklusion prägen. Die Nationalen Spiele zeigen eindrucksvoll, wie der Sport Menschen unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen zusammenbringt und gemeinsame Erlebnisse schafft.

Der Deutsche Ruderverband wünscht allen Athletinnen und Athleten spannende Wettkämpfe, faire Rennen und unvergessliche Momente auf dem Wasser.