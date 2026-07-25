Sprint-Spektakel am Maschsee: Ruder-Finals begeistern mit engen Entscheidungen

Zwei Tage voller Dynamik, knapper Zieleinläufe und großer Emotionen: Bei den Finals 2026 in Hannover präsentierte sich der Rudersport auf dem Maschsee von seiner besonders publikumsnahen Seite. In den Einern, den Para-Bootsklassen und der Königsklasse, dem Achter, wurde auf der 350-Meter-Sprintstrecke alles gegeben.

Anders als auf der olympischen 2.000-Meter-Distanz standen bei den Finals kurze und intensive Sprintrennen im Mittelpunkt. Auf vier Bahnen ging es über 350 Meter – eine Distanz, die den Athletinnen und Athleten vom ersten Schlag an alles abverlangte. Am Freitag wurden die Entscheidungen in den Einern und Para-Einern ausgetragen, am Samstag gehörte der Maschsee den Para-Mixed-Doppelzweiern und den Achtern.

Wie anspruchsvoll das kompakte Format ist, hatte die Hannoveranerin Frauke Hundeling bereits vor den Wettkämpfen betont: „Die 350 Meter sind kurz und knackig, aber es kann wirklich viel passieren auf dieser Strecke.“ Gleichzeitig hob sie die besondere Nähe zwischen den Aktiven und dem Publikum am Nordufer des Maschsees hervor.

Heimsieg für Timo Strache

Im Männer-Einer sorgte Timo Strache vom Hannoverschen Ruder-Club direkt für einen Erfolg der Gastgeberstadt. Der Lokalmatador setzte sich im Finale durch und durfte sich vor heimischer Kulisse über die Goldmedaille freuen. Silber ging an Gerrit Schäfer vom GTRC Neuwied, Til Schindelhauer von der Rudervereinigung Kappeln sicherte sich Bronze.

Bei den Frauen führte kein Weg an Aurelia-Maxima Janzen vorbei. Die Ruderin des Rostocker Ruder-Clubs gewann den Titel vor Lisa Gutfleisch vom Heidelberger Ruderklub. Frauke Hundeling vom Deutschen Ruder-Club Hannover komplettierte das Podium und steuerte eine weitere Medaille für die hannoverschen Vereine bei.

Auch die Para-Ruderinnen und Para-Ruderer lieferten sich auf dem Maschsee intensive Sprintrennen. Marcus Klemp vom ORC Rostock gewann den Para-Männer-Einer vor Paul Umbach vom Ruderclub Nürtingen und Pascal Schmieder vom Breisacher Ruderverein. Im Para-Frauen-Einer setzte sich Thyrza Kiewik von der SG Wiking durch. Silber ging an Manuela Diening vom Ruderverein Münster.

„Wir haben bereits am Freitag gute Rennen in den Einern und Para-Einern erlebt“, bilanzierte Carsten Böhning, Leiter des Organisationsteams der Ruder-Bundesliga. „Besonders hervorzuheben ist die Stimmung am Maschsee. So viele Zuschauerinnen und Zuschauer sind beim Rudern leider nicht immer vor Ort. Durch das Event der Finals erfahren wir einen großen Zulauf und starke Zuschauerzahlen, die die Ruderinnen und Ruderer natürlich noch einmal zusätzlich pushen.“

Para-Mixed-Doppelzweier eröffnen den zweiten Wettkampftag

Am Samstag standen zunächst die Entscheidungen im Para-Mixed-Doppelzweier auf dem Programm. Kathrin Marchand vom RTHC Bayer Leverkusen und Valentin Luz von der Frankfurter Rudergesellschaft Germania sicherten sich gemeinsam die Goldmedaille. Hermine Krumbein und Felix Heinrich vom Ruderklub Normannia gewannen Silber.

Anschließend richteten sich alle Blicke auf die Achter. Nach Zeitläufen, Viertelfinals und Halbfinals wurden am frühen Nachmittag die Medaillenentscheidungen in der traditionsreichen Königsklasse des Rudersports ausgetragen.

Berliner Dreifacherfolg im Frauen-Achter

Bei den Frauen ging das gesamte Podium nach Berlin. Die Ruderinnen Charlottenburg gewannen das Finale und sicherten sich den Deutschen Meistertitel. Dahinter belegten die Ruderinnen Wedding den zweiten Platz. Bronze ging an die Ruderinnen Spandau.

Die Berliner Mannschaften unterstrichen damit die Stärke ihrer Ruder-Bundesliga-Teams und sorgten für einen geschlossenen Auftritt der Hauptstadt auf dem Maschsee.

Sweepboys fordern den Deutschlandachter

Besondere Spannung versprach das Männerfeld. Neben den Mannschaften aus der Ruder-Bundesliga gingen zwei stark besetzte Nationalmannschaftsboote an den Start. Dass die Entscheidung dennoch keineswegs frühzeitig gefallen war, lag vor allem an den Sweepboys Hamburg.

Das Team aus der Ruder-Bundesliga hielt den Druck auf die Nationalmannschaft hoch und kämpfte bis zum Ziel um den Sieg. Letztlich setzte sich der Deutschlandachter 2 durch und gewann die Goldmedaille. Die Sweepboys Hamburg belohnten ihre starke Vorstellung mit Silber. Bronze ging an die Neckar Vikings.

„Es war schön, dass trotz der starken Besetzung der Nationalmannschaftsboote richtig Spannung aufgekommen ist“, erklärte Carsten Böhning. „Vor allem das RBL-Team, die Sweepboys aus Hamburg, hat dem Deutschlandachter richtig Druck gemacht. Wir haben sehr spannende und enge Zieleinläufe gesehen, bei denen es teilweise um Hundertstelsekunden ging. Das erzeugt natürlich noch einmal richtig Adrenalin.“

Die Sprintdistanz machte dabei jeden Ruderschlag entscheidend. Ein besonders guter Start, ein sauberer Rennrhythmus oder ein letzter Impuls vor der Ziellinie konnten über die Medaillenverteilung entscheiden.

Rudergemeinschaft auch an Land spürbar

Die Finals waren jedoch nicht nur auf dem Wasser ein besonderes Erlebnis. Auch rund um die Bootshäuser und auf der Finals-Meile zeigte sich der starke Zusammenhalt innerhalb des Rudersports. Athletinnen und Athleten unterschiedlicher Bootsklassen und Vereine kamen zusammen, unterstützten sich gegenseitig und suchten den Austausch mit den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Damit präsentierte sich das Rudern nicht nur als leistungsstarker und dynamischer Wettkampfsport, sondern auch als Gemeinschaft, die von Teamgeist, gegenseitiger Unterstützung und dem Engagement vieler Beteiligter lebt.

„Wir haben in diesen zwei Tagen das Beste aus dem Rudersport herausgeholt und konnten auch medial eine tolle Darstellung anbieten. Ich glaube, dass alle Beteiligten mit den Rennen sehr zufrieden waren“, lautete das positive Fazit.

Großer Einsatz hinter den Kulissen

Der erfolgreiche Ablauf einer Großveranstaltung wie der Finals wäre ohne die zahlreichen Helferinnen und Helfer nicht möglich gewesen. Neben dem Organisationsteam waren Haupt- und Ehrenamtliche, die Kampfrichterinnen und Kampfrichter sowie viele weitere Beteiligte über Wochen und Monate hinweg mit den Vorbereitungen beschäftigt.

„Bei dieser Großveranstaltung muss noch einmal ausdrücklich hervorgehoben werden, welch großartige Arbeit alle Beteiligten geleistet haben“, betonte Carsten Böhning. „Das Ehrenamt, das Hauptamt, die Kampfrichterinnen und Kampfrichter sowie das gesamte Organisationsteam haben extrem viel Zeit, Energie und Nerven in die Organisation und Durchführung gesteckt.“

Mit den Achterfinals endeten die Ruderwettbewerbe der Finals 2026. Zurück bleiben enge Entscheidungen, eine eindrucksvolle Kulisse und tolle Bilder.

Freitag Foto Credits: Mareike Stölzner

Samstag Foto Credits: Alexander Pischke