Stiftung Leben mit Krebs lobt drei Jugendförderpreise im Rudersport aus

Mainz, 24. Februar 2026 – Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Benefizregatten „Rudern gegen Krebs“ vergibt die in Mainz ansässige Stiftung Leben mit Krebs ab 2025 jährlich drei Preise zur Förderung der Jugendarbeit der Rudervereine, die die Benefizregatten unterstützen. Die Auszeichnungen würdigen herausragendes Engagement vor Ort und wollen die Vereine motivieren, ihren jungen Mitgliedern im Rahmen der Organisation dieser Events Aufgaben und Verantwortung zu übertragen. Die ausgelobten Preismittel stammen aus Stiftungsmitteln und sind unabhängig von den Projekterlösen der Benefizregatten.

Preiskategorien und Kriterien

Erlöserfolg : Ausgezeichnet werden der oder die Rudervereine an dem Standort mit dem höchsten Gesamterlös der Saison.

: Ausgezeichnet werden der oder die Rudervereine an dem Standort mit dem höchsten Gesamterlös der Saison. Innovation : Gewürdigt werden besonders kreative oder neuartige Umsetzungen, die das Gesamtkonzept der Benefizregatten bereichern.

: Gewürdigt werden besonders kreative oder neuartige Umsetzungen, die das Gesamtkonzept der Benefizregatten bereichern. Training & Teamwork: Prämiert wird ein überzeugendes Trainings- und Organisationskonzept, das beste Trainingsbedingungen bietet und generationsübergreifende Zusammenarbeit fördert.

Der Preis für den erfolgreichsten Erlös wird jährlich vergeben. Die Kategorien „Innovation“ und „Training & Teamwork“ verstehen sich als Sonderpreise; die Stiftung behält sich vor, die Kategoriendefinitionen jahresweise umzuwidmen, um besonders förderungswürdige Ansätze auszuzeichnen.

Preisträger 2025

Erlöserfolg: Celler Ruderverein, Hermann Billung Celle und Ruderclub Ernestinum‑Hölty Celle (gemeinsam für den Standort Celle) – für den höchsten Gesamterlös aller deutschen Standorte 2025

Innovation: Ruderverein Münster 1882 (Standort Münster) – für das überragende Gesamtkonzept im Stadthafen von Münster, das mit dem St. Franziskus-Hospital umgesetzt wurde

Training & Teamwork: Wassersportverein Offenbach-Bürgel (Standort Offenbach) – für vorbildliche, generationenübergreifende Zusammenarbeit und das überzeugende Organisations- und Trainingskonzept

„Unsere Benefizregatten haben in 20 Jahren viel für von Krebs betroffene Menschen bewegt – nun möchten wir das Engagement in den Vereinen vor Ort noch gezielter stärken. Die Preise sollen Anreiz und Anerkennung zugleich sein“, sagt Dr. Thomas Bellut, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Leben mit Krebs.

„Es geht darum, den jungen Ruderinnen und Ruderern zu zeigen, dass sie durch die Unterstützung der gemeinnützigen Ziele der Benefizprojekte auch selbst über den guten Zweck hinaus etwas für ihren eigenen Verein und ihren eigenen Sport bewirken können und neue Perspektiven im Verein zu schaffen“, ergänzt Oliver Bettzieche, Projektleiter Benefizprojekte für die Stiftung Leben mit Krebs.

Rudern gegen Krebs

Die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ ist eine Initiative der Stiftung Leben mit Krebs. Seit nun mehr als 20 Jahren wird diese Regattaserie bundesweit in enger Kooperation mit lokalen Rudervereinen und onkologischen Therapieeinrichtungen ausgetragen. Gefördert werden jeweils regional verwurzelte Therapieangebote für Betroffene.

Die Stiftung Leben mit Krebs

Die in Mainz ansässige und bundesweit aktive Stiftung Leben mit Krebs hat es sich zur Aufgabe gemacht, therapieunterstützende Projekte zu entwickeln, zu fördern und umzusetzen – mit dem Ziel, Lebensqualität, Lebensmut und Lebensfreude von Krebspatient:innen entscheidend zu verbessern. Angebote und Förderungen der Stiftung existieren aktuell in den Bereichen Kunst und Kultur sowie Sport und Bewegung. Zu den Benefizprojekten zählen neben „Rudern gegen Krebs“ auch „Bouldern gegen Krebs“ und „Beweg Dich gegen Krebs“.

