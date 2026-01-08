STÜBBE Ruder-Bundesliga 2026 geht an den Start

Die Ruder-Bundesliga geht 2026 in ihre 18. Saison: Bewährtes bleibt, Neues kommt hinzu – es lohnt sich auf jeden Fall, Teil der RBL-Familie zu werden.

Die Rennserie startet wieder im bekannten Zwei-Bahnen-KO-System und führt in diesem Jahr nach:

Berlin-Neukölln am 13. Juni

Hannover (Die Finals) am 25. Juli

Osnabrück am 22. August

Essen-Kupferdreh am 5. September

Kiel am 19. September

In Berlin springt die Ampelanlage das erste Mal direkt vor dem Estrel-Hotel auf dem Neuköllner Schifffahrtskanal auf grün. Eine anspruchsvolle Streckenführung sorgt für Gänsehautmomente und viele Zuschauer direkt an der Strecke.

Die Finals in Hannover versprechen erneut eine hohe Medienpräsenz und das zeitgleich stattfindende Maschseefest lockt zahlreiche Zuschauer an die Strecke, auf der die RBL-Teams gegen den Frauen- und Männerachter des DRV antreten werden.

Im August feiert die RBL dann auf dem Stichkanal in Osnabrück Premiere. Ein sehr engagiertes Organisationsteam beschäftigt sich seit Mitte 2025 mit der Planung. Die Lage direkt am Bootshaus des Osnabrücker Ruder-Vereins bietet beste Bedingungen.

Unter dem Motto „Never change a running system“ werden Anfang September die Tagessieger auf der Ruhr beim TVK Essen ermittelt. Die familiäre Atmosphäre auf dem Bootsplatz hat letztes Jahr für eine tolle Stimmung gesorgt und das soll auch 2026 wieder so werden.

Der finale Renntag findet, ebenfalls mit einer Premiere, an der Hörn in Kiel statt. Die Regattastrecke ist von allen Seiten begehbar und wird so zu einem Zuschauermagnet, wenn die Teams um den Tages- und Ligasieg kämpfen.

An den Renntagen in Osnabrück, Essen und Kiel werden auch wieder die Rennen der Juniorinnen- und Junioren-RBL ausgefahren. Zu den Renntagen kann einzeln gemeldet werden.

Rolf Warnke aus dem RBL-Kernteam, zuständig u.a. für die Kommunikation mit den Ausrichtern ist sich sicher: „Wir haben in diesem Jahr viele attraktive Veranstaltungsorte im Kalender. Es ist uns gelungen, die Renntage regional besser zu verteilen. Mit den Renntagen in Berlin, Osnabrück und Kiel setzen wir neue Akzente und machen die RBL wieder interessanter. Die frühe Kommunikation in einer Teamleitersitzung im Dezember hat dazu Planungssicherheit für alle Mannschaften gebracht. Wir hoffen, dass sich noch weitere Teams finden, die unsere RBL-Familie bereichern!“

Apropos bereichern: Mit der STÜBBE GmbH & Co. KG aus Vlotho gewinnt die Ruder-Bundesliga ab der Saison 2026 einen neuen Namensponsor. Künftig wird die Serie unter dem Namen STÜBBE Ruder-Bundesliga auftreten.

Das Industrieunternehmen entwickelt und produziert Pumpen, Armaturen sowie Mess- und Regeltechnik aus Hochleistungskunststoffen für industrielle Anwendungen, die auch unter anspruchsvollen und extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Mike Weide, in der Geschäftsleitung verantwortlich für Vertrieb und Marketing, sagt dazu: „Unter dem Claim ‚Pushing Boundaries. Redefining Standards.‘ gehen wir bei STÜBBE immer an die Grenze des Machbaren – eine zentrale Parallele zum Rudersport, wo ebenso Präzision, technische Weiterentwicklung sowie Teamgeist von entscheidender Bedeutung sind. Fortschritt entsteht hier wie dort oft im Detail und durch kontinuierliches Arbeiten an Technik und Ablauf.“

Der Einstieg von STÜBBE als Namensponsor setzt ein Zeichen für eine langfristig angelegte Partnerschaft zwischen Sport und Industrie. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Rudersport in seiner Vielfalt zu begleiten und gemeinsame Grundwerte sichtbar zu machen.

Alexander Kersten, Vorstand des DRV, zeigte sich erfreut, dass mit dem neuen Hauptsponsor auch die immer wieder diskutierte finanzielle Situation der RBL verbessert werden kann.

Für die Teams gilt es nun, bis Freitag, 23. Januar 2026, die Lizenzen für die Saison 2026 in SAMS zu beantragen (sams.rudern.de, Veranstaltung Nr. RBL2026).

„Wir haben für die Saison 2026 alle Voraussetzungen geschaffen, um die RBL wieder interessanter zu machen und zu alter Stärke zurückzubringen. Dazu brauchen wir aber die Unterstützung der altbekannten und vor allem neuer Mannschaften, die bereit sind, an fünf Renntagen teilzunehmen. Je mehr Teams dabei sind, umso spannender werden die Renntage. Es lohnt sich auf jeden Fall, Teil der RBL-Familie zu werden.“, sagt Carsten Böhning und richtet sich damit insbesondere an noch unentschlossene Teams.

Mannschaften, die Fragen zur Saison haben oder noch Hilfe bei der Zusammensetzung der Achterteams haben, können sich gerne bei Carsten Böhning oder Rolf Warnke melden.



