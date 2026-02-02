STÜBBE Ruder-Bundesliga: neuer Meldeschluss und Kernteam zu Gast beim Hauptsponsor

Auf Wunsch einiger Teams, die derzeit noch auf Sponsorensuche und in den letzten Zügen der Mannschaftsfindung sind, wurde der Meldeschluss für die RBL auf Freitag, 27. Februar 2026 verschoben. „Die Meldung über das Sams-Portal ist damit weiterhin möglich und wir freuen uns über jedes zusätzliches Frauen- und Männerteam. Die Liga lebt und wird in diesem Jahr durch attraktive Standorte, interessante Strecken und neue Teams wieder richtig spannend! Nicht zuletzt beschert uns der Renntag bei den Finals auf dem Maschsee in Hannover wieder eine große Medienpräsenz“, freut sich Carsten Böhning aus dem RBL-Kernteam.

Auf Einladung von Firma STÜBBE, Hersteller von Kreiselpumpen, Industriearmaturen sowie Mess- und Regeltechnik aus Spezialkunststoffen für industrielle Anwendungen, trafen sich am vergangenen Mittwoch Vertreter des RBL-Kernteams mit der Geschäftsführung und dem Verantwortlichen für den Bereich Marketing am Firmensitz des neuen Hauptsponsors in Vlotho (Kreis Herford).

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde im Showroom konnte sich die RBL-Delegation bei einem Rundgang durch die Fertigungshallen über die Herstellungs- und Fertigungsprozesse informieren, imposante Maschinen zur Kunststoffbearbeitung bestaunen und einen Einblick in die Endmontage und den Pumpenprüfstand erhalten.

In entspannter Atmosphäre wurden anschließend wichtige Themen für die Saison 2026 der STÜBBE Ruder-Bundesliga besprochen, u. a. warum STÜBBE und die RBL gut zueinander passen. Matthias Getzlaff und Mike Weide als Vertreter der Geschäftsführung beschreiben das so:

„Rudern verbindet Kraft, Technik und Ausdauer, Teamgeist und Dynamik. Natürlich braucht es auch Disziplin und Ehrgeiz, um erfolgreich zu sein. Der Gründer der modernen Olympischen Spiele, Pierre de Coubertin, beschrieb den Rudersport so: „Rudern sollte der Lieblingssport unserer jungen Leute werden, da keine andere Sportart ihnen die physischen und moralischen Qualitäten vermittelt, die sie brauchen: Energie, Initiative, Kraft und Gesundheit.“

STÜBBE als familiengeführtes und in Deutschland ansässiges Unternehmen sieht seine Verpflichtung neben wirtschaftlichen Zielsetzungen auch darin, zu einem attraktiven sozialen Umfeld beizutragen und insbesondere Aktivitäten zu unterstützen, die Werte vertreten, welche uns als Unternehmen aber auch als Land und Gesellschaft langfristig Erfolg und Wohlstand garantieren.

Vertrauen, Respekt, Professionalität und Engagement sind die Basis der Zusammenarbeit bei STÜBBE. Diese Werte werden durch kaum eine andere Sportart so repräsentiert wie durch das Rudern.

Unser Slogan „Pushing Boundaries. Redefining Standards.“ macht deutlich, mit welchem Anspruch wir täglich unsere Arbeit angehen. Für unsere Kunden gehen wir an die vermeintlichen Grenzen des Machbaren sowie immer wieder auch darüber hinaus. Dieses Selbstverständnis zeichnet auch die Athleten der Ruderbundesliga aus.“

Rolf Warnke und Tobias Weysters betonten, wie wichtig die Firmenwerte auch für den Rudersport und die Teams der RBL sind. „Dass wir mit STÜBBE einen Partner gewinnen konnten, bei dem die Firmenphilosophie so gut zu unseren Wertevorstellungen im Rudersport passen, ist natürlich ein Glücksgriff. Wir freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit und hoffen, das STÜBBE-Team bei den Renntagen vor Ort begrüßen zu können.“

Auszug aus dem Firmenleitbild:

STÜBBE ist ein seit 100 Jahren familiengeführtes Unternehmen, das mit über 60 Jahren Erfahrung in der Verwendung und Verarbeitung von Kunststoffen, Pumpen und Armaturen aus Spezialkunststoffen herstellt. Die Produkte werden zum Handling korrosiver und abrasiver Medien verwendet, wenn metallische Werkstoffe nicht mehr geeignet sind. Wir vertreten leidenschaftlich Werte wie Zuverlässigkeit, Professionalität, Respekt und Engagement. Ohne diese Einstellung könnten wir nicht erfolgreich das hohe Bedürfnis unserer Kunden nach Sicherheit erfüllen. Unsere Produkte sorgen dafür, dass kritische Flüssigkeiten wirtschaftlich, aber auch ohne Gefahr für Menschen und Umwelt gefördert werden. Wir sind in allen Industrien tätig, die für ihre Prozesse Säuren, Laugen oder andere aggressive Flüssigkeiten einsetzen. Einen Schwerpunkt setzen wir auf Technologien, die relevant für unsere Zukunft sind, z.B. Wasseraufbereitung, Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen für Batterien und Elektronik, Speicherung erneuerbarer Energien und die Produktion von Düngemitteln.

Mit rund 300 Mitarbeitern sind wir an Produktionsstandorten in Deutschland und China tätig. Außerdem verfügen wir über Vertriebsgesellschaften in Frankreich und Spanien sowie Vertriebspartner weltweit.