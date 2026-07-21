STÜBBE Ruder-Bundesliga zu Gast bei den Finals 2026: Spitzensport auf dem Maschsee

Die STÜBBE Ruder-Bundesliga macht Station bei einem der größten Multisportevents Deutschlands: Am zweiten Renntag der Saison 2026 treffen die besten Vereinsachter des Landes auf dem Maschsee in Hannover aufeinander – und das im Rahmen von "Die Finals 2026". Vor der beeindruckenden Kulisse auf dem traditionsreichen Gewässer erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Ruderspektakel auf höchstem Niveau.

Nach dem Auftakt der Saison in Berlin geht es für die Teams nun um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze. Auf der sprintstarken Strecke werden sich die Bundesligaachter in den gewohnt packenden K.O.-Duellen messen. Jeder Lauf zählt, jeder Schlag kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Für ein besonderes sportliches Highlight sorgen in Hannover die Nationalmannschaften: Neben den Bundesliga-Teams gehen auch zwei Männerachter des Deutschen Ruderverbandes an den Start. Bei den Frauen wird das Teilnehmerfeld sogar durch drei Nationalmannschaftsachter erweitert. Damit erhalten Fans die seltene Gelegenheit, die stärksten Vereinsmannschaften Deutschlands direkt mit den Top-Athletinnen und -Athleten des Nationalteams auf einer Regattabahn zu erleben.

Die Einbindung in Die Finals 2026 verleiht dem Renntag eine besondere Bühne. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort sowie ein breites Medieninteresse machen Hannover zu einem der Saisonhöhepunkte der STÜBBE Ruder-Bundesliga. Das parallel stattfindende Maschseefest sorgt für ein vielseitiges Rahmenprogramm. Für die Teams bietet sich die Chance, ihren Sport einem großen Publikum zu präsentieren und gleichzeitig wertvolle Rennerfahrung gegen die nationale Spitze zu sammeln.

Spannende Sprintduelle, hochklassiger Rudersport und eine einzigartige Atmosphäre auf dem Maschsee versprechen einen Renntag, den sich Sportfans nicht entgehen lassen sollten. Wenn Bundesliga und Nationalmannschaften gemeinsam an den Start gehen, ist Spitzenrudern garantiert. Und wer weiß, vielleicht können die RBL-Teams auf ihrer Paradestrecke die Nationalmannschaft zum Schwitzen bringen.

Streamingangebote findet man bei ard und zdf und sporteurope.tv

Donnerstag Coastal Rowing: Livestream: sporteurope.tv

Freitag Coastal Rowing: im TV: ARD / Livestream: ZDF

Freitag Rudern (RBL): im TV: ARD / Livestream: ZDF

Samstag Rudern (RBD): im TV: ZDF / Livestream: ARD

Live-Ergebnisse gibt es unter www.ruder-bundesliga.de