The CHANEL J12 Boat Race 2026: Freddy Breuer führt Cambridge als Schlagmann an

Das traditionsreichste Universitätsrennen der Welt bekommt 2026 auch aus deutscher Sicht eine besondere Note: Freddy Breuer, Ruderer der Bonner RG, sitzt im Cambridge Men’s Blue Boat – und das auf der Schlüsselposition des Schlagmanns. Am 4. April 2026 treffen Oxford und Cambridge auf dem legendären Championship Course über 4,25 Meilen auf der Themse aufeinander. Über 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Ufer erwartet, Millionen verfolgen das Rennen weltweit. Erstmals überträgt Channel 4 das Event live.

Verantwortung auf der wichtigsten Position

Als Schlagmann gibt Freddy Breuer den Rhythmus vor. Er ist Taktgeber, Impulsgeber und Orientierungspunkt für das gesamte Boot. Gerade auf dem anspruchsvollen Tideway mit seinen Strömungen, Kurven und wechselnden Bedingungen ist ein konstanter, kraftvoller Schlag entscheidend. DRV-Vorstand Leistungssport Robert Sens: „Den Cambridge-Achter als Schlagmann anzuführen, ist eine beeindruckende Leistung und eine große Ehre. Der DRV gratuliert ihm und wünscht viel Erfolg für das bekannteste Ruderrennen der Welt.” Für Cambridge bedeutet seine Nominierung ein klares Signal: Vertrauen in internationale Klasse und Rennerfahrung. Für den deutschen Rudersport ist sie ein starkes Ausrufezeichen.

Von Bonn auf die große Bühne

Breuer stammt aus der Bonner Rudergesellschaft und hat sich über Jahre hinweg auf nationaler und internationaler Ebene entwickelt. Der Sprung in den Blue Boat von Cambridge ist eine große Ehre und Verantwortung – die interne Qualifikation gilt als ebenso hart wie ein internationales Finale. Das Boat Race ist mehr als ein Rennen. Es ist Tradition, Prestige und Hochleistungsrudern unter maximaler öffentlicher Aufmerksamkeit. Wer hier im Achter sitzt – noch dazu auf Schlag – trägt enorme Verantwortung.

Cambridge Men 2026

Cox - Sammy Houdagui

Stroke - Freddy Breuer

7 - Will Klipstine

6 - Lexi Maclean

5 - Gabriel Obholzer

4 - Patrick Wild

3 - Kyle Fram

2 - Noam Mouelle (President)

Bow - Simon Hatcher

Cambridge will die Vorherrschaft verteidigen

Cambridge steht vor der großen Verantwortung nach den dominanten Vorstellungen der Vorjahre auch in diesem Jahr zu gewinnen. Das macht es nicht einfacher für Freddy Breuer, denn ein gewisser Leistungsdruck lastet auf dem Auswahlboot von Cambridge nach den herausragenden Leistungen aller Teams in den vergangenen Jahren. Für den Deutschen Ruderverband ist seine Berufung in den Blue Boat ein Beleg für die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Athleten – und ein Beleg der starken Arbeit der Bonner RG. Am 4. April richtet sich der Blick auf den Tideway. Mit Freddy Breuer schlägt im Cambridge-Achter auch ein Stück deutscher Rudersport. Die deutschen Athletinnen und Athleten im zweiten Boot, wie auch in den Leichtgewichts-Achter werden in einem separaten Artikel aufgeführt.



Anmerkung Redaktion: Durch einen Fehler wurde Freddy Breuer von mir irrtümlich Oxford zugeordnet. Dafür möchte ich mich entschuldigen, das darf nicht passieren.

Oliver Palme