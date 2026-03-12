The CHANEL J12 Boat Race 2026: Weltklasse auf dem Tideway – mit Antonia Galland im Cambridge-Boot

Die Crews für das CHANEL J12 Boat Race 2026 sind offiziell vorgestellt: Bei der Präsentation im Somerset House in London wurden die Blue Boats von Oxford und Cambridge enthüllt – drei Wochen vor dem traditionsreichsten Universitätsduell im Rudersport. Am Samstag, 4. April 2026, treffen die beiden Universitäten erneut auf dem legendären Championship Course aufeinander – 4,25 Meilen (6,8 Kilometer) auf der Gezeiten-Themse von Putney nach Mortlake. Mehr als 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden entlang des Ufers zur „Party by the River“ erwartet. Erstmals in der Geschichte wird das Rennen live auf Channel 4 übertragen – moderiert von Clare Balding, unterstützt von Ade Adepitan. Für die Kommentierung sorgen Alex Jacques sowie die Olympiamedaillengewinner Martin Cross, Jess Eddie und Pete Reed.

Cambridge Women: Antonia Galland greift nach dem nächsten Triumph

Im Frauenrennen reist Cambridge mit einer beeindruckenden Serie an: Seit 2017 sind die Light Blues ungeschlagen. Präsidentin Gemma King – deren Schwester Catherine für Oxford startet – führt eine eingespielte Mannschaft an, die Erfahrung und neue Impulse vereint. Mitten in diesem Weltklasse-Boot: die Deutsche Antonia Galland, die auf Position fünf gesetzt ist.

Die Teilnahme einer deutschen Athletin am Boat Race ist immer etwas Besonderes – doch ein Platz im Blue Boat von Cambridge zählt zu den größten Auszeichnungen im internationalen Universitätsrudern. Die Anforderungen sind enorm: sportliche Exzellenz, akademische Leistung und die Fähigkeit, sich in einem hochprofessionellen Umfeld durchzusetzen.

DRV-Vorstand Leistungssport Robert Sens: "Der DRV freut sich für Antonia, dass sie es geschafft hat, sich für die erste Cambridge-Mannschaft zu qualifizieren! Wir hoffen, dass Antonia als extrem leistungsfähige Athletin nach ihrer Zeit in Cambridge in unser Leistungssportsystem einsteigt und unsere Mannschaft verstärkt. Zunächst wünschen wir ihr aber viel Erfolg bei dieser ikonischen Regatta!”



Cambridge Women 2026

Cox – Matt Moran

Stroke – Aidan Wrenn-Walz

7 – Mia Freischem

6 – Camille Vandermeer

5 – Antonia Galland

4 – Carys Earl

3 – Charlotte Ebel

2 – Isobel Campbell

Bow – Gemma King (President)

Oxford Women wollen die Serie brechen

Oxford setzt alles daran, die Dominanz der Cambridge-Crew zu beenden. Angeführt wird das Team von Olympiabronzemedaillengewinnerin Heidi Long. Mit drei erfahrenen Blue-Boat-Athletinnen – Annie Anezakis, Sarah Marshall und Long selbst – bringt Oxford viel Routine auf den Tideway.

Die Rivalität ist intensiv, die Motivation entsprechend hoch. Oxford wittert die Chance auf die Überraschung.

Männerduell: Französische Präsidenten, internationale Klasse

Auch im Männerrennen verspricht 2026 Hochspannung. Cambridge peilt den vierten Sieg in Folge an, während Oxford unter der Führung von Cox und Präsident Tobias Bernard den Heimvorteil auf dem Tideway nutzen will. Bemerkenswert: Erstmals in der Geschichte werden beide Männer-Crews von französischen Präsidenten angeführt – Noam Mouelle (Cambridge) und Tobias Bernard (Oxford). Internationale Erfahrung trifft auf junge Talente wie Patrick Wild, Junioren-Weltmeister 2025. Seit fast 200 Jahren misst sich Oxford mit Cambridge. 2025 gewann Cambridge beide Rennen; die Gesamtstatistik steht bei 88:81 Siegen für Cambridge bei den Männern und 49:30 bei den Frauen. Siobhan Cassidy, Vorsitzende der Boat Race Company, brachte es bei der Crew-Vorstellung auf den Punkt: "Mehr Menschen haben den Mount Everest bestiegen, als jemals am Boat Race teilgenommen haben." Mit Antonia Galland wird 2026 auch deutsche Ruder-Geschichte auf dem Tideway geschrieben, die schon viele Kapitel geschrieben hat.

Übertragung:

Live am Samstag, 4. April 2026, von 13:30 bis 16:30 Uhr auf Channel 4 und Channel 4 Streaming.