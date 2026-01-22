Trauer um Tobias Tietgen

Stellvertretender RVSH-Vorsitzender ist verstorben

Der Ruderverband Schleswig-Holstein und die Friedrichstädter Rudergesellschaft trauern: Tobias Tietgen (* 02.09.1972 – † 17.01.2026) ist im Alter von 53 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Wir verlieren mit Tobias einen überaus engagierten, in höchstem Maße kompetenten Ehrenamtler, der sich über Jahrzehnte um den Rudersport in Friedrichstadt, Schleswig-Holstein und Deutschland verdient gemacht hat. So gehörte Tobias über 30 Jahre dem Vorstand der Friedrichstädter Rudergesellschaft an und über 20 dem des Ruderverbandes Schleswig-Holstein. Sein Metier waren die Finanzen: Kassenführung, Abschlüsse, Verhandlungen und Kassenprüfungen waren die Themen, in denen Tobias Tietgen mit seinem großen Fachwissen zuhause war und nachhaltig wirkte.

Tobias Tietgen stammte aus einer Ruderfamilie und war im Kinder- und Juniorenbereich Regattaruderer, später Übungsleiter, Ruderwart und schließlich Schatzmeister der Friedrichstädter Rudergesellschaft, deren Jubiläumsfeierlichkeiten im Sommer er nun nicht mehr miterleben kann. Das Amt des Schatzmeisters gab er erst 2023 auf, als er in Friedrichstadt Bürgermeister wurde.

Parallel zum Engagement in Friedrichstadt engagierte sich Tobias Tietgen auch auf Landesebene. Zunächst als Kassenprüfer, ab 2003 als stellvertretender Vorsitzender für Finanzen des Ruderverbandes Schleswig-Holstein. Auch hier war Tobias Tietgen überaus konstruktiv und innovativ und brachte sich mit Freude auch in solche Bereiche ein, die nicht unbedingt in seinen Fachbereich fielen. So waren ihm die Ruderjugend und der Bundeswettbewerb stets Herzensangelegenheiten.

Auch viele seiner großen Reisen standen im Zeichen des Rudersports. Zunächst waren dies Wanderfahrten im In- und Ausland, später unterstütze Tobias Tietgen mit Freude die Nationalmannschaftsruderer der Friedrichstädter RG bei internationalen Titelkämpfen. Kein Weg war ihm zu weit, wenn er Ruderer wie Ulf-Hendrik Hansen, Nils Menke, Lars Hartig und Yannic Corinth bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften unterstützen konnte, selbst wenn diese in Neuseeland oder Südkorea stattfanden.

Auf Bundesebene war Tobias Tietgen ebenfalls präsent. Seine Meinung wurde gehört, bei Deutschen Rudertagen nahm er regelmäßig interessiert, engagiert und einem sehr pointierten Humor an Diskussionen teil. Seinem Motto „Wer in drei Minuten nicht sagen kann, was er sagen möchte, wird das auch in fünf Minuten nicht hinbekommen“ ließ er beim höchsten Souverän des DRV regelmäßig Taten folgen: Sobald Delegierte zu weit ausholten, stellte Tobias Tietgen – meist unter Beifall – den Antrag, die Redezeit auf zwei Minuten zu begrenzen.

Tobias Tietgen war trotz seiner massiven gesundheitlichen Einschränkungen in höchstem Maße ehrenamtlich engagiert und hat den RVSH und die FRG in vielen überregionalen Gremien vertreten, zum Beispiel als Mitglied des Finanzausschusses im Landessportverband oder als Wettkampfrichter bei verschiedenen Regatten.

Wer an Tobias Tietgen denkt, denkt auch an Geselligkeit und Gemeinschaftssinn. Mit seinem gewinnbringenden, humorvollen Wesen war er eine wichtige Säule in der Gemeinschaft der Friedrichstädter Rudergesellschaft und des Ruderverbandes Schleswig-Holstein. Tobias war mit allen Generationen aus der Ruderwelt bestens vernetzt und hat mit vielen Aktivitäten und Einladungen immer wieder dazu beigetragen, dass es im Rudersport in Schleswig-Holstein eine so starke Gemeinschaft gibt. Wer das nötige Sitzfleisch besaß, konnte mit Tobias auch gerne einmal bis in die frühen Morgenstunden sitzen und launige Gespräche führen. Sein großer, breit gefächerter Wissensfundus ermöglichte auch sehr anregende Diskussionen in den vielen Bereichen außerhalb des Rudersports.

Nun hat Tobias Tietgen mit einer bewundernswerten Tapferkeit den großen Kampf gegen die Krankheit verloren, und wir sind unendlich traurig. Tobias‘ herausragende Kompetenz wird ebenso fehlen wie sein toller, selbstloser Charakter, sein ansteckendes Lachen und seine großen Impulse für die Gemeinschaft. Wir werden in seinem Sinne weitermachen und immer wieder gerne an ihn denken. Ersetzen können wir einen Menschen wie Tobias Tietgen allerdings nicht.

Der Vorstand

Ruderverband Schleswig-Holstein