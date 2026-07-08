Triple-Meisterschaft in Krefeld: Drei Titelkämpfe an einem Wochenende

Vom 10. bis 12. Juli 2026 wird die Regattastrecke am Elfrather See in Krefeld erneut zum Treffpunkt der deutschen Ruderszene. Bei der Triple-Meisterschaft kommen an einem Wochenende gleich drei bedeutende Wettbewerbe zusammen: das Deutsche Meisterschaftsrudern im Mittel- und Großboot, die Offenen Deutschen Masters-Meisterschaften sowie die 78. Deutsche Hochschulmeisterschaft Rudern. Ausrichter sind unter anderem der Deutsche Ruderverband, der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband, die Hochschule Niederrhein und der Crefelder Ruder-Club.

Damit vereint die Veranstaltung Leistungssport, Mastersrudern und Hochschulsport auf einer Regattastrecke. Für die Athletinnen und Athleten geht es um nationale Titel, schnelle Rennen und den Vergleich mit der Konkurrenz aus ganz Deutschland. Gleichzeitig bietet das Wochenende eine Plattform für Begegnung und Austausch zwischen Vereinen, Hochschulen und der Masters-Community.

Der Startschuss fällt am Freitag ab 16:00 Uhr mit den ersten Vorläufen der DHM. Im weiteren Verlauf des Wochenendes wechseln sich Rennen der Hochschulmeisterschaft, der Masters-Meisterschaften und des Deutschen Meisterschaftsruderns ab. Die ersten Finalentscheidungen sind bereits für Samstagmorgen angesetzt, am Sonntag folgen weitere Finals in allen drei Wettbewerbsbereichen.

Auch für Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort verspricht das Wochenende ein attraktives Regattaerlebnis. Die Regattastrecke am Elfrather See bietet mit der neuen Tribüne gute Sicht auf das Renngeschehen, für Verpflegung ist vor Ort gesorgt.

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