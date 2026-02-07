U19-Athletik-Trainingslager im Sportpark Rabenberg

Im Sportpark Rabenberg absolvierte eine Auswahl an U19-Athletinnen und -Athleten vom 30.01.-07.02.2026 ein intensives Athletik-Trainingslager. Insgesamt nahmen 31 Sportlerinnen und Sportler teil, überwiegend aus dem Kaderstatus NK1 und NK2. Ziel des Lehrgangs war es, die athletischen Grundlagen weiterzuentwickeln und die Basis für die kommende Saison zu festigen.

Das vielseitige Trainingsprogramm umfasste Skilanglauf, Krafttechnik, allgemeines Krafttraining, Schwimmen sowie Ergometer-Einheiten. Ergänzt wurden die strukturierten Trainingseinheiten durch verschiedene Spielformen, die für Abwechslung sorgten und gleichzeitig Teamgeist und Koordination stärkten.

Der Sportpark Rabenberg bot hierfür hervorragende Bedingungen. Kurze Wege, sehr gute Trainingsmöglichkeiten sowie eine gute Verpflegung trugen maßgeblich zu einem optimalen Lehrgangsverlauf bei. Besonders hervorzuheben war zudem die hohe Motivation aller Teilnehmenden: Viel Schweiß, aber vor allem eine extrem positive Trainingseinstellung prägten die Tage vor Ort und sorgten für ein rundum gelungenes Trainingslager.

Ein besonderer Dank gilt allen beteiligten Trainerinnen und Trainern für ihre engagierte Unterstützung – vor allem Hendrik Bohnekamp, der den Lehrgang maßgeblich begleitete. Mit vielen wertvollen Trainingsreizen im Gepäck blicken die Nachwuchsathletinnen und -athleten nun motiviert auf die kommenden Aufgaben.