Vorbericht 30. Deutsche Ruderergometer-Meisterschaft

Mit der 30. Deutschen Ruderergometer-Meisterschaft und dem 19. Ergo-Cup Rhein-Neckar steht am kommenden Wochenende in Ludwigshafen eines der größten Indoor-Highlights des deutschen Rudersports auf dem Programm. Über 420 Meldungen aus 58 Vereinen aus ganz Deutschland sind bei den Ausrichtern, dem Ludwigshafener Ruderverein und dem Mannheimer Regatta-Verein, eingegangen und unterstreichen die hohe sportliche Bedeutung der Veranstaltung.

Von den Nachwuchsklassen über Juniorinnen und Junioren A bis hin zu den Rennen der Frauen und Männer A ist die gesamte Bandbreite des deutschen Rudersports vertreten – mit zahlreichen leistungsstarken und teils sehr erfahrenen Athletinnen und Athleten.

Juniorinnen und Junioren A im Fokus

Besonders stark besetzt präsentieren sich die Rennen der Juniorinnen A und Junioren A, die über die klassische 2.000-Meter-Distanz ausgetragen werden.

Bei den Juniorinnen A treffen unter anderem Ava Zivanovic (RG Heidelberg), Nele Panzner (ARC Würzburg), Antonia Stauder (Mainzer RV), Hannah Diekgerdes (RG Speyer) und Lotta Bitz (Marbacher RV) aufeinander. Im Leichtgewichtsbereich verspricht das Feld mit Charlotte Semmler (RG Speyer), Amanda Arnold (Heidelberger RK) und Emilia Helisch (Mainzer RV) ebenfalls spannende Entscheidungen.

Ein besonderes Augenmerk gilt zudem dem Rennen der Juniorinnen B, in dem mit Helena Tibitanzl (Frankfurter RG Germania) die Deutsche Meisterin 2025 im Juniorinnen-B-Einer gemeldet ist.

Auch bei den Junioren A ist das Teilnehmerfeld hochklassig. Hier messen sich unter anderem Noel Heid (RG Eberbach), Anton Rudzevich (Ludwigshafener RV), Gustav Bily (ARC Würzburg), Maximilian Hammer (RC Nürtingen) und Raphael Müller (Ulmer RC Donau). Im Leichtgewichts-Junioren-Einer A gehen unter anderem Luis Leicht (Mannheimer RV Amicitia), Arthur-Tarabas Dallmann (RKV Bad Kreuznach) und Moritz Fuchs (Stuttgarter RG) an den Start.

Frauen und Männer A: Leistungsdichte und Erfahrung

Auch die Frauen- und Männer-Einer A versprechen hochklassige und eng umkämpfte Rennen. Im Frauen-Einer A sind unter anderem Raphaela Werner (Mainzer RV), Franka Müller (Mannheimer RV Amicitia), Lisa Nagler (WSV Düsseldorf RG), Cathrin Reimer (RG Heidelberg) und Eva Hohoff (Ludwigshafener RV) gemeldet. Franka Müller sammelte 2025 internationale Erfahrung im Juniorinnen-A-Achter, während die U23 WM-Teilnehmerinnen Werner und Nagler in der Vergangenheit bereits mit starken Ergometerleistungen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Im Leichtgewichts-Frauen-Einer A trifft ein erfahrenes Feld aufeinander. Besonders im Blickpunkt steht Katja Beerscht (Gießener RC Hassia), die 2025 bei der Ergometer-Weltmeisterschaft mit einer Zeit von 6:58,6 Minuten Platz sechs insgesamt und Rang zwei in ihrer Altersklasse belegte. Sie zählt damit zu den Favoritinnen dieses Rennens.

Der Männer-Einer A ist ebenfalls breit und leistungsstark besetzt. Zu den Startern zählen Karl Baillot (Mannheimer Ruder-Club), Jonathan Fricke (Mainzer RV), Philip Kaltenborn (Stuttgarter RG), Niklas Jargon (Lauffener RC Neckar) und Benjamin Reuter (Erster Kieler Ruder-Club). Reuter geht dabei als mehrfacher Vorjahressieger als einer der Favoriten ins Rennen.

Im Leichtgewichts-Männer-Einer A richten sich die Blicke unter anderem auf Maximilian Rühling (Mainzer RV), der zu den Siegkandidaten gezählt wird. Mit David Heines (Karlsruher RV Wiking) ist zudem ein früherer Deutscher Ergomeister der Junioren A Leichtgewicht (2022) gemeldet, der nach einer sportlichen Pause wieder auf nationaler Bühne angreift.

Masters, Nachwuchs und Staffeln: große Vielfalt

Neben den klassischen Meisterschaftsrennen über die olympische und paralympische Distanz von 2.000 Metern bietet das Programm zahlreiche Nachwuchs- und Masters-Rennen. Mit Christiane Huth (Frankfurter RG Germania) ist auch eine Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2008 in Peking im Masters-Bereich am Start. Der älteste Teilnehmer der Veranstaltung wird in diesem Jahr 84 Jahre alt.

Großen Zuspruch erfahren zudem die Staffelwettbewerbe über alle Altersklassen, darunter auch eine eigene Abteilung für den Freizeitsport, die den offenen und integrativen Charakter der Veranstaltung unterstreichen.

Stimmen der Ausrichter

Christian Knab, Vorsitzender des Ludwigshafener Rudervereins und seit 19 Jahren hauptverantwortlich für den Ergo-Cup Rhein-Neckar, sagt:

„Wir freuen uns sehr, dass wir erstmals im Rahmen unseres Ergo-Cups Rhein-Neckar die Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften ausrichten dürfen. Mit über 400 Meldungen erwarten wir einen vollgepackten Samstag voller hochklassiger Rennen.“

Auch der Vorsitzende des Mannheimer Regatta-Vereins blickt mit Vorfreude auf die Veranstaltung:

„Die Neckarhalle in Ilvesheim bietet das richtige Ambiente, um eine solche Meisterschaft auszutragen. Wir können das erste ›Attention – Go‹ am Samstag kaum erwarten.“

Die 30. Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften und der 19. Ergo-Cup Rhein-Neckar versprechen damit einen intensiven Wettkampftag mit spannenden Vergleichen, hoher Leistungsdichte und einem Teilnehmerfeld aus ganz Deutschland.