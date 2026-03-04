WG Heidelberg verteidigt Gesamtsieg bei DHM Ergorudern 2026

Elfte Ausgabe und neuer Melderekord: Mit über 200 Teilnehmenden hat sich die Deutsche Hochschulmeisterschaft Ergorudern fest im adh-Wettkampfprogramm etabliert. Am Wochenende wurden in Düsseldorf zahlreiche Titel vergeben. In Heidelberg wurde die DHM Fechten aus dem Jahr 2025 nachgeholt und die Titelträgerinnen und -träger mit Degen, Florett und Säbel ermittelt.

Über 200 Aktive: DHM Ergorudern 2025 erneut mit Rekord

Mit einem Rekordmeldeergebnis von über 200 Aktiven blicken der Hochschulsport Düsseldorf und der Ruderclub Germania auf eine rundum gelungene Deutsche Hochschulmeisterschaft Ergorudern zurück. Mit professioneller Lichttechnik und DJ wurde die Sporthalle zur studentischen Wettkampfarena und verlieh der DHM auch bei der elften Ausrichtung den passenden Rahmen.

In fast allen Wettbewerben wurden die Vorjahresbestzeiten aus Marburg unterboten. Deutscher Hochschulmeister im Männer Einer wurde Favorit Luis Haack (HU Berlin), der in 2:45,7 Minuten souverän zum Sieg fuhr. Spannend machte es Katja Beerscht von der Uni Gießen, die sich nach einem intensiven Schlagabtausch gegen Fiona Weber (DHBW Mannheim) und Kim Krüger (Uni Duisburg-Essen) in 3:17,4 Minuten durchsetzte. Die Leichtgewichtstitel gingen in diesem Jahr an Maximiliane Blaser (HTWG Konstanz) und Marvin Degen (Uni Duisburg-Essen). Die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Einzelwettbewerbe wurden mit Preisen des adh-Wettkampfpartners New Wave Sportswear geehrt.

Viele enge Entscheidungen um nur wenige Zehntel belegten das hohe Niveau im deutschen Hochschulrudern. Auch die Team-Wettbewerbe am Nachmittag sorgten für Spannung und ausgelassene Stimmung in der Halle. Ein besonderes Highlight war der Staffel-Wettbewerb der „Novizen“ über 2.000 Meter, der mit fliegenden Wechseln alle 500 Meter ein besonderes Element vorsah. Gold sicherte sich dabei die WG Dresden vor der Uni Marburg und der WG Konstanz.

In der Gesamtwertung gelang der WG Heidelberg eindrucksvoll die Titelverteidigung, die mit einem neuen Ergometer belohnt wurde. Dahinter reihten sich die Uni Kassel und die Uni Marburg ein. Die Siegerehrung wurde durch Olympiateilnehmerin und Bronze-Medaillengewinnerin Leonie Menzel durchgeführt.

„Danke an den Hochschulsport Düsseldorf für die großartige Veranstaltung sowie an den Ruderclub Germania Düsseldorf, die den Weg der DHM Ergorudern fortgesetzt haben und uns helfen, diese DHM auf ihren eigenen Füßen weiter zu stärken“, resümierten adh-Disziplinchef Dr. Daniel Otto und Aktivensprecher Jens Hermann-Huang. Als nächstes steht im Juni die DHM Rudern an der HS Niederrhein auf dem Programm