Women’s Rowing Challenge 2026: die Preisträgerinnen stehen fest

Die Women’s Rowing Challenge 2026 hat auch in diesem Jahr eindrucksvoll gezeigt, wie viel Motivation, Teamgeist und Eigeninitiative im deutschen Frauenrudern stecken. Über vier Wochen hinweg stellten sich Ruderinnen aus ganz Deutschland den wöchentlichen Ergometer-Aufgaben – vereinsübergreifend, generationenübergreifend und mit großer Begeisterung.



Mit knapp mehr als 5.800 Teilnehmerinnen erreichte die Challenge 2026 eine beeindruckende Beteiligung und unterstreicht damit ihre wachsende Bedeutung für die gezielte Aktivierung von Ruderinnen in den Vereinen. Katharina von Kodolitsch (DRV-Verantwortliche Breitensport): „Die Women’s Rowing Challenge 2026 hat mit über 5.800 Teilnehmerinnen ein kraftvolles Zeichen für die Stärke und den Zusammenhalt im deutschen Frauenrudern gesetzt. Vereine wie der Weißenfelser Ruder-Verein 1884 e.V., der Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. und der Kasseler Regattaverein stehen stellvertretend für eine Bewegung, die mit Leidenschaft, Teamgeist und echter Begeisterung wächst – und das Frauenrudern in Deutschland nachhaltig stärkt.“

Die Preisträgerinnen 2026

Über den Concept2 RowErg darf sich Michaela Günther vom Weißenfelser Ruder-Verein 1884 e.V. freuen. Bei mehr als 5.800 teilnehmenden Ruderinnen entschied letztlich das Losglück zugunsten der Sportlerin, die alle vier Challenges absolvierte. Auch das Paar Skulls geht durch Auslosung an den Akademischen Ruderverein zu Leipzig e.V., der mit vollständiger Teilnahme über alle Challenge-Wochen hinweg vertreten war. Das Goodie-Bag erhält der Kasseler Regattaverein, der im Aktionszeitraum die meisten Teilnehmerinnen stellte und damit die größte vereinsinterne Mobilisierung erreichte.

Die Women’s Rowing Challenge bleibt damit ein starkes Instrument zur Förderung des Frauenruderns in Deutschland. Sie schafft Sichtbarkeit, motiviert zur regelmäßigen sportlichen Aktivität und stärkt zugleich das Gemeinschaftsgefühl in den Vereinen.

Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und ein großes Dankeschön an alle Ruderinnen, die die Women’s Rowing Challenge 2026 mit Leben gefüllt haben.