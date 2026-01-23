Women’s Rowing Challenge: DRV erweitert App-Funktionen und macht Leistungen sichtbar

Damit öffnet der DRV die Challenge bewusst nach außen – um zu zeigen, welche Dynamik, welche Breite und welches Engagement im Frauenrudersport aktuell gelebt werden. Die Sportlerinnen, die ihr Ergebnis nicht öffentlich zeigen wollen, können dies selbst bestimmen. Dann taucht "Anonym" im Ranking auf.

Eine der zentralen Neuerungen betrifft die Sichtbarkeit der Rankings. Ab sofort können auch nicht registrierte Nutzerinnen und Nutzer das vollständige Gesamt- und Vereinsrankingder Women’s Rowing Challenge einsehen. Die Ranglisten werden stündlich aktualisiert und geben einen aktuellen Überblick über:

Die Women’s Rowing Challenge entwickelt sich weiter: Der Deutscher Ruderverband hat die Challenge-App umfassend angepasst, um die Attraktivität des Formats weiter zu steigern – und vor allem die außergewöhnlichen Leistungen der Ruderinnen und der beteiligten Vereine noch stärker sichtbar zu machen. Was eigentlich erst im nächsten Jahr kommen sollte, wurde nun aufgrund des Erfolgs vorgezogen.

Für registrierte Teilnehmerinnen bleibt alles wie gewohnt

Für alle registrierten Ruderinnen ändert sich im Ablauf nichts: Ergebnisse werden weiterhin wie gewohnt eingetragen, geprüft und gewertet. Persönliche Datenschutz- und Sichtbarkeitseinstellungen bleiben vollständig erhalten. Die Erweiterung richtet sich ausschließlich an die Außenwirkung der Challenge und ergänzt die bestehenden Funktionen sinnvoll.

Ziel: Leistung würdigen – und noch mehr Frauen erreichen

Mit der Öffnung der Rankings verfolgt der DRV ein klares Ziel: Die Women’s Rowing Challenge soll nicht nur intern motivieren, sondern nach außen sichtbar machen, was Ruderinnen und Vereine gemeinsam leisten. Die aktuellen Zahlen belegen eindrucksvoll, wie stark das Format gewachsen ist – und wie nah die Challenge an einem historischen Meilenstein steht.

Aktuell fehlen nur noch 857 Frauen, um die Women’s Rowing Challenge zum größten Frauen-Ruderevent der Welt zu machen. Aktuell ist dies die Head of the Charles-Regatta in Boston.

Der App-Ausbau ist auch ein Aufruf:

Schaut euch die Rankings an, teilt sie, sprecht Freundinnen an – zu Hause, im Verein oder im privaten Umfeld. Jede zusätzliche Teilnehmerin zählt. Jede Einladung kann den Unterschied machen.



Lieber Ruderinnen,

liebe Trainerinnen und Trainer,

der Deutsche Ruderverband organisiert mit Concept2 die jährliche Women´s Rowing Challenge. In diesem Jahr ist es unser Ziel, die Head of the Charles Regatta mit 6206 registrierten Teilnehmerinnen als größtes Ruderevent der Welt abzulösen.

Darüber hinaus wollen wir zeigen, was der Rudersport für eine tolle Sportart ist. Jede kann mitmachen, jede kann sich als Selbstarterin oder Vereinsruderin registrieren und eine der Challenges machen. Der Challenge kann man jederzeit beitreten, sie geht bis 31.1.2026 um 23:59 Uhr auf dem Portal https://challenge.rudern.de

Die Women’s Rowing Challenge lebt vom Mitmachen, vom Weitererzählen und von der gemeinsamen Begeisterung für den Rudersport.

Jetzt reinschauen. Rankings entdecken. Freundinnen motivieren. Geschichte schreiben.