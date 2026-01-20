World Rowing Awards 2025: Zwei deutsche Nominierungen auf internationaler Bühne

World Rowing hat die Finalisten für die World Rowing Awards 2025 bekanntgegeben. Die Auszeichnungen werden am 24. Januar 2026 im Olympischen Museum in Lausanne verliehen. Aus deutscher Sicht stehen zwei Nominierungen im Fokus: eine für die Thomas Keller Medal sowie eine in der Kategorie Para Crew of the Year.

Nominierung für die Thomas Keller Medal

Mit Annekatrin Thiele ist eine der prägenden Persönlichkeiten des deutschen Rudersports der vergangenen Jahre für die Thomas Keller Medal nominiert. Die höchste individuelle Auszeichnung von World Rowing würdigt außergewöhnliche sportliche Karrieren und nachhaltige Verdienste um den internationalen Rudersport.



Unvergessen das Olympische Rennen 2008 in Peking, als die Neuseeländerinnen auf dem letzten Schlag Huth/ Thiele die Goldmedaille nach einem unglaublichen Rennen "wegschnappten". Die Goldmedaille 20216 in Rio de Janeiro krönte ihre Karriere, nachdem sie 2012 in London Silber im Frauen-Doppelvierer gewinnen konnte.

Thiele gewann in ihrer Laufbahn darüber hinaus mehrere Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften und gehörte über mehr als ein Jahrzehnt zur internationalen Spitze. Die Nominierung stellt eine Anerkennung ihrer gesamten Karriere und ihres Beitrags zum Rudersport dar. Annekatrin rudert aktuell für ihren Verein SC DHfK Leipzig Abteilung Rudern e.V. bei der Women´s Rowing Challenge mit und zeigt ihre Verbundenheit zum Sport.

Nominierung als Para Crew of the Year

Ebenfalls unter den Finalisten stehen Kathrin Marchand und Valentin Luz, die in der Kategorie Para Crew of the Year für ihren Auftritt im PR3 Mixed Doppelzweier nominiert sind.

Das deutsche Duo überzeugte 2025 mit konstanten internationalen Leistungen und zählt zu den prägenden Crews im Para-Rudersport. Die Nominierung würdigt sowohl die sportlichen Ergebnisse als auch die Bedeutung des Teams für die Sichtbarkeit und Weiterentwicklung des Para-Ruderns auf internationaler Ebene. Katrin Marchand bereitet sich gerade auf die Winter-Paralympics vor, wo dieses Wochenende die entscheidenden Wettkämpfe vor der Tür stehen.

Internationale Würdigung

Die World Rowing Awards zählen zu den wichtigsten Ehrungen des Weltruderverbandes. Neben sportlichen Kategorien werden auch Trainer, Programme und Persönlichkeiten ausgezeichnet, die den Rudersport nachhaltig geprägt haben.



Vorständin Jugend Sina Burmeister zeigt sich begeistert: „Die Nominierungen bei den World Rowing Awards 2025 sind ein starkes Zeichen für die Qualität und Vielfalt des deutschen Rudersports. Die Karriere von Annekatrin Thiele steht für Inspiration, Durchhaltevermögen und sportliche Exzellenz – Werte, die für junge Ruderinnen und Ruderer von großer Bedeutung sind. Valentin Luz und Kathrin Marchand unterstreichen mit ihrer Nominierung nicht nur die internationale Leistungsstärke des deutschen Para-Ruderns, sondern auch dessen wichtige Vorbildfunktion. Diese Anerkennungen zeigen, wie leistungsorientiert, inklusiv und zukunftsfähig unser Sport ist und bestärken uns in unserer Arbeit für eine starke und vielfältige Jugend im Rudersport.“