Zuwachs im Team Wissenschaft und Forschung

Mark Amort, der für den Deutschen Ruderverband bereits jahrelang als wissenschaftlicher Mitarbeiter des OSP Hamburg/Schleswig-Holstein erfolgreich tätig ist, wird ab sofort das Team Wissenschaft und Forschung um Dr. Katharina Dunst, Heiner Schwartz und Dr. Kay Winkert verstärken. Seine Zuständigkeit betrifft vor allem den Themenkomplex der biomechanischen Diagnostik. Das Team kümmert sich grundsätzlich darum, dass das evidenzbasierte Training im Deutschen Ruderverband weiter vorangetrieben wird: Bestehendes Wissen soll vermittelt, neues Wissen generiert und Erkenntnisse in die Praxis transformiert werden.

Aussage des Cheftrainers Marcus Schwarzrock:

„Wir freuen uns, Mark Amort mit seinem Expertenwissen und seiner langjährigen Erfahrung im Bereich biomechanische Diagnostik im Team Wissenschaft und Forschung des Deutschen Ruderverbandes begrüßen zu dürfen. Mit dem Einverständnis des OSP Hamburg/Schleswig-Holstein stärken wir damit unser Team unter der Leitung von Dr. Kay Winkert qualitativ und quantitativ.“

Aufgestellt ist das Team Wissenschaft und Forschung nun mit folgenden Schwerpunkten Wissenschaft + Praxistransfer:

Dr. Kay Winkert (Wissenschaftskoordinator Deutscher Ruderverband)

Leistungsdiagnostik und Intervention:

Dr. Katharina Dunst (Bundestrainerin Diagnose Deutscher Ruderverband)

Trainingsplanung und Monitoring:

Heiner Schwartz (Bundestrainer Diagnose Deutscher Ruderverband)

Biomechanische Diagnostik:

Mark Amort (wissenschaftlicher Mitarbeiter Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein)