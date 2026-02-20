DRV-Ausbildung Trainer C Breitensport 2026

Wir müssen nicht nur Rudern!

Ein Erfahrungsbericht der DRV-Ausbildung Trainer C Breitensport in Ratzeburg

Die Ausbildung Trainer C Breitensport fand im Februar mit einer bunt gemischten Truppe an der Ruderakademie Ratzeburg statt und bot über 12 Tage eine dichte Mischung aus Theorie, Praxis und persönlicher Weiterentwicklung. Vom selbstständigen Planen und Durchführen von Sportstunden, über Input zum Para Rudern und Coastal Rowing, ehrenamtliche Vereinsarbeit, Aufsichtspflicht, Klimawandel, Sicherheit auf dem Wasser bis hin zur Dopingprävention und Sensibilisierung zu Interpersoneller Gewalt, war alles dabei. Die Ausbildung richtete sich an Teilnehmende aus allen Altersgruppen und Leistungsbereichen und vermittelte sowohl grundlegende Trainerkompetenzen aber geht auch in spezifische Themen.

Die Gruppe bestand aus 17 Teilnehmer:innen, mit einem breiten Zielgruppen-Spektrum. Von Leistungssportler, Jugendlichen über Master bis zu Erwachsenen und bis ins Fortgeschrittene Alter. Andreas König formte uns durch viele eisbrechenden Spiele zu einer gesellig-gemeinschaftlichen Mannschaft. Mit seiner gelassenen Art begleitete er uns durch die langen und anstrengenden zwei Wochen voller Programm.

Das Rudern ist im Februar nur bedingt möglich. Die ersten drei Tage war das Wetter schön und beständig. Doch plötzlich gab es am vierten Tag einen Temperatursturz von etwa 15 Grad und der See war innerhalb einer Nacht leider zugefroren. Dennoch hatten wir die ersten zwei Tage wunderschöne Zeiten auf dem Wasser in Ratzeburg. Wir konnten direkt unsere Rudertechnik verbessern, dank des Technik-Experten Reinhart Grahn. Seine ungewöhnliche und forschungsorientierte Einführung in die Rudertechnik, die hilfreichen Übungen für Einsteiger und das weite Perspektivdenken zu Leitbildern bekamen wir frische Einsichten und viele neue Ideen für die Gestaltung unseres Trainings.

Ein riesiges Highlight waren die Gastdozenten, die aus ganz Deutschland angereist sind, um ihr Wissen mit uns zu teilen zu den Themen Sportmedizin, Rudertechnik, Ernährung, Kommunikation, Trainingsprinzipien und -planung, Boote trimmen und Stabilisations- und Beweglichkeitstraining aus. Dies brachte frischen Wind rein und war informierend. Allen voraus Marcel Hacker, 5-facher Olympiateilnehmer und Weltmeister im Einer. Sein Techniktraining auf dem Ergo hat die ganze Gruppe verzaubert, von lösungsorientierten Übungsvorschlägen um z. B. das „Kiste schieben“ zu beenden, bis zu Apps, die das Ergo fahren unterhaltsamer machen, war alles dabei. Zudem hat er sich für eine Technikanalyse von jedem/r Teilnehmer:in zeitgenommen. Dadurch konnten sich alle steigern. Das hat viel Spaß gemacht.

Besonders gut haben uns die verschiedenen Gruppenarbeiten gefallen. Die morgendliche Morgenzeitung, wo man berichtet, was die letzten Tage so passiert ist, oder die Planung seiner eigenen Sportsstunde.

Die intensiven langen Tage wurden immer wieder durch die gute Küche aufgelockert. Von frisch gekochten Mittag- und Abendessen bis zu den selbstgebackenen Michelin reifen Blaubermuffins in der Pause. Abgerundet wurde der Tag in der Dorfkneipe „Lavastein“ mit einem Feiergetränl.

Alle Teilnehmenden haben aus der Trainer C-Ausbildung viele Dinge mitgenommen, die sie in ihrem Verein weitergeben können, man hat aber auch viel selbst über das Rudern, den Körper und die Psyche gelernt.

Unser Appell an alle Leser unseres Artikels, wenn ihr eine Trainingsgruppe habt oder bald eine bekommt oder selbst mehr über Rudern und Körper lernen wollt, dann meldet euch an. Ihr werdet eine unvergessliche Zeit in Ratzeburg haben.

In diesem Sinne …