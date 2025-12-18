Registrierung für Women’s Rowing Challenge 2026 - Gemeinsam Rudern für Spaß und Fitness!

Freut euch auf das jährliche Highlight im Ruderkalender: Die Women’s Rowing Challenge geht in die nächste Runde! Wir laden euch ein an diesem Ereignis, das in Kooperation mit unserem Partner Concept2 stattfindet, teilzunehmen. ab heute haben wir die Registrierung frei geschaltet, ihr könnt Euch als Teilnehmerinnen oder als Challenge-Managerin registrieren. Die eigentliche Challenge startet erst im neuen Jahr.

Wann: Die Challenge ist wie üblich auf mehrere Termine im Januar 2026 verteilt: 08.01. (8 Min), 15.01. (15 Min), 22.01. (22 Min) und 31.01. (30 Min)

Wo: Überall, wo ein Concept2 Indoor Rower steht! Egal, ob ihr gemeinsam in eurem Verein, allein zu Hause oder in einem Fitnessstudio mitrudern möchtet - die Women’s Rowing Challenge bietet vielfältige Möglichkeiten zur Teilnahme.

Wie: Das neue Portal findet Ihr hier.



Der Deutsche Ruderverband hat ein eigenes Tool entwickelt, um die Abwicklung der Challenges in eigenen Händen zu haben. Daher öffnen wir die Registrierung auch schon so frühzeitig. Bei der Men´s Challenge gab es gerade am Anfang technische Probleme mit der vorgesehenen neuen Lösung. Für die Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns auch hier noch einmal. Um bei der Women´s Challenge die Abwicklung möglichst reibungslos zu ermöglichen, haben wir uns kurzfristig entschlossen, nun eine eigene Lösung zu entwickeln und zu betreiben. Dadurch wird die Reaktion auf Probleme und Fragen bzw. Anpassungen direkt über das Medien-Team erfolgen.



Bei technischen Fragen steht Euch direkt am Anfang Oliver Palme unter oliver.palme@rudern.de zur Verfügung für alle Fragen. Die bekannten Emailadressen sind weiterhin verfügbar.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!



Teilnahmebedingungen: