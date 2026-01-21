Staffelrudern jetzt Neu auf dem Maschsee!

Ihr seid zwischen 15 und 20 Jahre alt? Dann rudern wir gemeinsam im Team über den Maschsee – als Staffel, in Gruppen und im gemeinsamen Rhythmus. Im Mittelpunkt stehen der Spaß an der Bewegung, Teamwork und das Kennenlernen neuer Leute. Egal ob kleine oder große Rudererfahrung: Jeder Schlag zählt, jeder ist willkommen. Vernetzt euch, feuert euch an und erlebt sportliche Action in entspannter Atmosphäre! Das Team mit der schnellsten Zeit gewinnt!

Am 11. Juli um 10 Uhr morgens erwarten wir Euch am Maschsee zu unserem Staffelwettbewerb.

Füllt einfach das Anmeldeformular aus und schickt es uns per Mail! Wir antworten euch und Ihr erhaltet anschließend weitere Infos

Es sind ebenfalls auch Einzelanmeldungen möglich, wir mixen euch dann ein Team zusammen.

Für mehr Informationen könnt Ihr gerne unseren Flyer anschauen oder bei Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Euch!