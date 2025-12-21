Women‘s Challenge 2026: Gemeinsam stark – gemeinsam Meter sammeln!

2026 wird sportlich, motivierend und vor allem: gemeinsam. Mit der Women‘s Challenge 2026 laden wir alle Ruderinnen dazu ein, sich im neuen Jahr eine Extraportion Energie, Teamgeist und Trainingsfreude zu gönnen – ganz unabhängig davon, ob du gerade erst anfängst oder schon lange dabei bist.

Im Mittelpunkt stehen vier definierte Challenge-Einheiten, die innerhalb festgelegter Zeiträume absolviert werden. Du entscheidest dabei selbst, wann du in den jeweiligen Zeitfenstern ruderst – Hauptsache, du bist dabei und trägst deine Ergebnisse im Portal ein. So entsteht über Wochen hinweg eine große gemeinsame Bewegung: viele Frauen, viele Meter, ein Ziel.

So funktioniert’s

Registrieren: Die Teilnahme läuft über das Challenge-Portal unter challenge.rudern.de.

Einheiten absolvieren: Insgesamt gibt es vier Challenges, jeweils mit klar definiertem Zeitraum.





Ergebnis eintragen & nachweisen: Deine geruderten Meter werden erfasst – als Nachweis ist ein Foto vom Concept2-Performance Monitor erforderlich.

Team & Verein stärken: Deine Leistung zählt nicht nur für dich, sondern auch für dein Vereinsranking (auch wenn du deine Ergebnisse auf „privat“ stellst).

Verlosung & Urkunde: Wer an allen vier Challenges teilnimmt, ist automatisch bei der Verlosung dabei. Eine Urkunde kannst du dir im Profil auch dann erstellen, wenn du nicht alle vier Einheiten absolviert hast.

Sichtbarkeit & Datenschutz – du entscheidest

Die Challenge soll motivieren – ohne Druck. Deshalb kannst du in deinem Profil selbst einstellen, ob deine persönlichen Ergebnisse öffentlich, nur für Vereinsmitglieder oder privat sichtbar sind. Vereinsrankings und Verlosungen bleiben davon unberührt: Auch „private“ Ergebnisse zählen weiterhin für deinen Verein oder für dich als Einzelstarterin.

Für Vereine: Challenge-Managerin als wichtige Anlaufstelle

In den Vereinen übernimmt eine Challenge-Managerin die Kontrolle und Unterstützung – sie prüft die Angaben, kann Ergebnisse verwalten und Ruderinnen bei Bedarf auch ohne E‑Mail-Adresse anlegen. So wird die Teilnahme für alle möglichst einfach.

Teilnahmebedingungen Women‘s Challenge 2026



1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich weibliche Sportlerinnen ab einem Alter von 12 Jahren. Es gelten die WorldRowing Vorgaben (Rule 13 Gender Eligibility und zugehörige Bye-Laws).

Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis.

2. Registrierung und Nutzerkonto

Die Teilnahme setzt eine Registrierung im Challenge-Portal unter challenge.rudern.de voraus. Ruderinnen können auch von der Challenge-Managerin ohne Email-Adresse angelegt und verwaltet werden.

Jede Nutzerin erstellt ein persönliches Nutzerkonto.

Die im Registrierungsprozess abgefragten Daten müssen vollständig und wahrheitsgemäß angegeben werden. Die Challenge-Managerin des Vereins kontrolliert diese.

Im Profil der Nutzerin können die Vorgaben zur Sichtbarkeit individuell festgelegt werden.

3. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Der Veranstalter verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zum Zweck der Durchführung und Organisation der Challenge.

Zu den verarbeiteten Daten gehören insbesondere: Name/ Email-Adresse Altersklasse Verein (falls zugehörig) Challenge-Ergebnisse (geruderte Meter) hochgeladene Fotos („Selfies" vom Concept2-Monitor) technische Daten zur Nutzung des Portals

Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen (DSGVO), die auf Rudern.de und in der App eingesehen werden können.

4. Sichtbarkeit und Veröffentlichung von Ergebnissen

Die Gesamtergebnisse der Challenge sowie Vereinsrankings werden öffentlich auf dem Challenge-Portal angezeigt.

Individuelle Ergebnisse jeder Nutzerin können im persönlichen Profil über eine Datenschutzeinstellung gesteuert werden. Jede Nutzerin kann dort festlegen, ob ihre persönlichen Ergebnisse: a) öffentlich, b) nur für Vereinsmitglieder, oder c) für niemanden (privat)

sichtbar sind.

Bei Auswahl „privat" erscheinen die individuellen Leistungen nicht in öffentlichen Ergebnislisten — die Teilnahme zählt jedoch weiterhin für Vereinsrankings und Verlosungen.

5. Hochgeladene Bilder (Nachweise)

Als Nachweis der Challenge-Ergebnisse ist das Hochladen eines Fotos des Concept2-Performance Monitors notwendig.

Durch Hochladen erklärt die Nutzerin ihr Einverständnis, dass diese Bilder: zur Ergebnisprüfung verwendet, temporär auf dem Server gespeichert werden (max. 90 Tage), vom Challenge-Manager des jeweiligen Vereins eingesehen werden können.

Die Bilder werden nicht öffentlich angezeigt und nicht für externe Kommunikationszwecke verwendet. Sie werden nach Prüfung direkt gelöscht.

6. Speicherung und Löschung von Daten

Alle personenbezogenen Daten können von der Nutzerin im eigenen Profil jederzeit eingesehen und angepasst werden.

Nutzerinnen können über das Profil eine sofortige Löschung ihres Accounts inklusive aller personenbezogenen Daten veranlassen.

Nach Abschluss der Challenge werden die hochgeladenen Fotos (Selfies) spätestens nach 90 Tagen automatisch gelöscht. Selfie-Umrandungen findet man im Profil, dort können sie herunter geladen werden.

Statistische Daten können in anonymisierter Form dauerhaft gespeichert werden.

7. Durchführung der Challenge

Die Challenge umfasst vier definierte Einheiten, die jeweils innerhalb des angegebenen Zeitraums absolviert und eingetragen werden müssen. Die Fristen gelten immer von 0:01 Uhr des ersten Tages (z.B. 1.1.2026) bis 23:59 Uhr des letzten Tages (31.1.2026)

Folgende vier Challenge-Termine sind festgelegt: (jeweils Dauer der Rudereinheit und Enddatum für die Ergebniseingabe) 1.–8. Januar 2026: 8-Minuten-Challenge (Ergebniseintrag bis spätestens 8. Januar) 9.–15. Januar 2026: 15-Minuten-Challenge (Ergebniseintrag bis spätestens 15. Januar) 16.–22. Januar 2026: 22-Minuten-Challenge (Ergebniseintrag bis spätestens 22. Januar) 23.–31. Januar 2026: 30-Minuten-Challenge (Ergebniseintrag bis spätestens 31. Januar)

Einträge außerhalb der vorgegebenen Fristen können nicht berücksichtigt werden.

Jede Challenge darf nur einmal pro Person absolviert und eingetragen werden.

Die Challenge-Managerin überwacht und kontrolliert die Abwicklung innerhalb des Vereins, bzw. trägt die Ergebnisse für ihre Ruderinnen selbst ein.

8. Verhaltensregeln

Nutzerinnen verpflichten sich, keine falschen Ergebnisse oder manipulierten Fotos hochzuladen.

Verstöße können zur Löschung des Nutzerkontos und zum Ausschluss von der Challenge führen.

Die Entscheidung hierüber obliegt dem Veranstalter.

9. Gewinne und Verlosungen

Die Teilnahme an allen vier Challenges berechtigt automatisch zur Teilnahme an der Verlosung der ausgeschriebenen Preise.

Urkunden können im Profil selbst erstellt werden, auch wenn die Challenge nicht komplett durchgeführt wurde.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

10. Nutzungsrechte

Mit der Teilnahme räumt die Nutzerin dem Veranstalter ein einfaches Nutzungsrecht für ihre Ergebnisse zur Darstellung innerhalb des Challenge-Portals ein.

Öffentlich sichtbare Ergebnisse beschränken sich auf die in Abschnitt 4 definierten Bereiche.

Eine darüber hinausgehende Nutzung bedarf der aktiven Zustimmung der Nutzerin.

11. Haftungsausschluss

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die im Zusammenhang mit der Challenge entstehen.

12. Schlussbestimmungen

Der Veranstalter ist berechtigt, diese AGB aus wichtigem Grund zu ändern.

Änderungen werden den Nutzerinnen rechtzeitig im Portal angezeigt und müssen aktiv bestätigt werden.

Bei Nichtzustimmung ist eine weitere Teilnahme nicht möglich.



