Women’s Rowing Challenge 2026: Umfrage bestätigt großen Erfolg des Formats und der neuen App

Die Women’s Rowing Challenge 2026 war nicht nur auf dem Ergometer ein voller Erfolg – auch die Auswertung der begleitenden Teilnehmerinnenbefragung zeigt eindrucksvoll, wie positiv das Format in den Vereinen aufgenommen wurde. Auf Basis von 533 validen Rückmeldungen ergibt sich ein äußerst klares Bild: Die Challenge erreicht ihre Zielgruppe, motiviert zur gemeinsamen Aktivität im Wintertraining und wird von den Teilnehmerinnen mit außergewöhnlich hohen Zufriedenheitswerten bewertet.



DRV-Vorständin Jugend Sina Burmeister: "Wir wollen das erfolgreiche Format auf Basis der Umfrage weiter entwickeln, ich bin aber schon sehr zufrieden mit den äußerst positiven Ergebnissen. Das spornt uns an, das Format noch besser zu machen."

Mit einer Gesamtzufriedenheit von 94 Prozent sowie einer Wiederteilnahmebereitschaft von 99 Prozent gehören die Ergebnisse zu den stärksten Kennzahlen, die bei vergleichbaren Sportformaten erhoben werden. Damit bestätigt die Befragung, dass Konzept, Organisation und Umsetzung der Challenge sehr gut zusammenpassen.

Challenge stärkt Motivation und Vereinsgemeinschaft

Besonders deutlich zeigt sich der Effekt der Challenge in den Vereinen selbst. Zwei Drittel der Befragten berichten von einer spürbar gesteigerten Motivation der Mitglieder, während 45 Prozent einen stärkeren Zusammenhalt im Verein wahrnehmen. Auch die Trainingsbeteiligung konnte profitieren: 43 Prozent beobachten eine höhere Teilnahme am Wintertraining.

Diese Ergebnisse unterstreichen den zentralen Anspruch der Women’s Rowing Challenge: ein niedrigschwelliges Format zu schaffen, das insbesondere in den Wintermonaten für Bewegung, Teamgeist und gemeinschaftliche Aktivität sorgt. Der größte Mehrwert liegt somit klar in der Aktivierung bestehender Mitglieder und im Teamspirit, während Effekte auf die direkte Mitgliedergewinnung erwartungsgemäß eine kleinere Rolle spielen.

Neue Challenge-App überzeugt die Nutzerinnen

Sehr positiv fällt auch die Bewertung der digitalen Plattform aus, über die die Challenge organisiert wurde. Besonders bemerkenswert: Die neue App wurde erst rund eine Woche vor Start der Challenge vom Deutschen Ruderverband beauftragt und kurzfristig umgesetzt.

Trotz dieses engen Zeitrahmens bewerten die Teilnehmerinnen das Tool äußerst positiv:

95 % empfinden die App als verständlich oder sehr verständlich

93 % bewerten die technische Funktion als gut oder sehr gut

78 % sehen einen klaren Mehrwert für Motivation und Übersicht

Diese Werte liegen aus Qualitätssicht deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Anwendungen. Die Rückmeldungen aus den Freitextkommentaren beziehen sich überwiegend auf Komfort- und Usability-Aspekte, etwa zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten, Filterfunktionen oder Optimierungen für die mobile Darstellung. Hinweise auf grundlegende technische Probleme oder strukturelle Schwächen des Systems ergeben sich aus der Befragung nicht.

Starke Organisation in den Vereinen

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor war die Organisation innerhalb der teilnehmenden Vereine. 91 Prozent der Befragten bewerten die Durchführung vor Ort als gut oder sehr gut, 94 Prozent fühlten sich vollständig oder größtenteils ausreichend informiert.

Auch die Struktur der Rückmeldungen zeigt die starke Verankerung des Formats in der Basis:

84 Prozent der Antworten stammen von Teilnehmerinnen

13 Prozent von Teilnehmerinnen, die zusätzlich als Challengemanagerinnen aktiv waren

3 Prozent ausschließlich von Challengemanagerinnen

Damit spiegelt die Umfrage vor allem die Perspektive der aktiven Teilnehmerinnen wider.

Weiterentwicklung des Formats im Blick

Neben den sehr positiven Ergebnissen liefert die Umfrage auch wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung der Women’s Rowing Challenge. Einzelne Teilnehmerinnen wünschen sich beispielsweise eine differenziertere Altersklasseneinteilung, während vereinzelt auch Fragen zur Fairness der Vereinswertung oder zur transparenteren Kommunikation von Ergebnissen und Rahmenbedingungen angesprochen werden. Diese Punkte werden vom Deutschen Ruderverband als konstruktive Impulse für die Weiterentwicklung des Formats aufgenommen.

Große Vorfreude auf die nächste Challenge

Besonders beeindruckend ist schließlich der Blick auf die Zukunft: 99 Prozent der Befragten würden erneut an der Women’s Rowing Challenge teilnehmen, davon 79 Prozent auf jeden Fall. Die Ergebnisse zeigen damit deutlich: Die Women’s Rowing Challenge hat sich als motivierendes, gemeinschaftsstärkendes Winterformat etabliert – und darf sich schon jetzt auf eine große Beteiligung im kommenden Jahr freuen.