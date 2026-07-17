Die Top-Talente aus 50 Nationen im Kampf um die Titel

Die weltbesten Talente im Rudersport zu Gast in Duisburg: Vom 23. bis 26. Juli wird die Regattabahn im Sportpark Duisburg zur Bühne für die U23-Weltmeisterschaften. Insgesamt 20 Titel – von Einer bis zum Achter, von den Leichtgewichten bis zu zwei Parabootsklassen – sind während des viertägigen Wettkampfprogramms zu vergeben.

Etwa 1.000 Teilnehmende aus genau 50 Nationen gehen an den Start. Die Finals werden am Samstag, 25.7., ab 11 Uhr (bis 13:30 Uhr) und am Sonntag, 26.7., ab 10 Uhr (bis 12:30 Uhr) gestartet. Das erste Rennen überhaupt wird am Donnerstag, 23.7., um 9:05 Uhr gestartet. Karten für alle Wettkampftage sowie Regattatickets können über die Webseite duisburg2026.com gebucht werden. An der Regattabahn gibt es ebenfalls eine Tageskasse. Der Eintritt zur Eröffnungsfeier am Mittwoch, 22.7., um 18:30 Uhr ist frei.

Veranstalter der 2026 World Rowing Under 23 Championships, so der offizielle Titel, ist der Weltverband World Rowing. Als lokaler Ausrichter organisiert der ehrenamtlich geführte Verein Regatta Duisburg in Zusammenarbeit mit dem Team von Regattabahnleiter Mirko Günther die insgesamt knapp 120 Rennen auf dem Programm.

Hendrik Wüst beim Nations Dinner am Samstag

Die Titelkämpfe stehen unter der Schirmherrschaft von Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Hendrik Wüst wird am Samstag beim Nations Dinner im Businessbereich der Schauinsland-Reisen-Arena die internationalen Gäste in seinem Land willkommen heißen. Die viertägige Regatta bietet die Gelegenheit, auf die vom Land unterstützte Olympia-Bewerbung der Region KölnRheinRuhr hinzuweisen. Duisburg ist dabei für Rudern und Kanu vorgesehen.

Für die mit 30 Millionen Euro seit 2023 modernisierte Regattabahn ist die U23-WM die Feuertaufe. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link weiht das neu gebaute Regattahaus am Mittwoch um 17:30 Uhr offiziell ein. Eine Stunde später eröffnet Jean-Christophe Rolland, Präsident von World Rowing, offiziell die U23-WM. Zum ersten Mal seit 1981 und den World Junior Championships 2001 wird die Regattabahn Duisburg wieder zum Austragungsort einer Weltmeisterschaft im Rudern.

Alle Top-Nationen am Start

„Wir freuen uns auf großen Sport und wir freuen uns, dass wir auf einer der modernsten Strecken der Welt dem Nachwuchs optimale Bedingungen bieten, sein Können zu beweisen“, sagt Tobias Weysters, Organisationsleiter der Regatta. „Klar, drücken wir der deutschen Crew die Daumen, dass sie mehr als nur die eine oder andere Medaille einfährt. Was zugleich mindestens so schön ist: Wir können die Welt des Rudersports bei uns hier begrüßen. Alle großen Nationen sind hier.“ Sein Vorstandskollege Thomas Küpper ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass wir während der WM-Tage mehr als eine kommende Olympiasiegerin oder einen Olympiasieger sehen werden.“

Darüber hinaus nutzen auch Länder, in denen Rudern noch weniger populär ist, die Gelegenheit zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Zu den eher kleineren Teams gehört auch Peru. Das südamerikanische Land meldete als letztes für die WM und schickt Luciana Zegarra als Athletin ins Rennen, und zwar im Leichtgewichts-Einer der Frauen. Ein weiteres Single-Team kommt aus Palästina. Ghazi Kanaan, der im Leichtgewichts-Einer der Männer unterwegs sein wird, bringt aber immerhin seinen Trainer mit.

Deutscher Ruderverband stellt das größte Team

Die größten Teams stellen der Deutsche Ruderverband, mit 51 Athletinnen und Athleten am Start, gefolgt von den USA mit 48 Teilnehmenden. Die Amerikaner sind auch die erste Crew, die nach Duisburg kommt. Bereits am Freitag bezieht Team USA sein Quartier – übrigens praktisch zeitgleich mit den vier Ruderern aus Chile. Alle weiteren Mannschaften reisen dann in den nächsten Tagen an. Offizieller Trainingsbeginn ist am Montag. Dann kommen die 250 Boote, die an der Regattabahn gelagert werden müssen, zum ersten Mal zum Einsatz.

Fans aus den USA kaufen 100 Tickets

Das Team aus den USA kann auf Unterstützung von den Rängen rechnen. Mehr als 100 Tickets gingen im Vorfeld in die Staaten. Weitere Fans mit Fernweh haben sich aus Australien, Neuseeland und auch Südafrika angekündigt. Thomas Küpper, Vorstandsmitglied von Regatta Duisburg, rechnet mit voll besetzten Tribünen an den Wettkampftagen. Pro Wettkampftag stehen etwa 2.500 Plätze zur Verfügung.



Regatta Duisburg e.V. als Gastgeber

Die Organisation der WM hat wie schon bei den World University Games 2025 und der U23-EM im Jahr 2020 im Auftrag des Deutschen Ruderverbandes der Verein Regatta Duisburg übernommen. Mehr als 150 Ehrenamtler stellen sicher, dass Duisburg als Regattastandort seine Wertschätzung innerhalb des Weltruderverbandes untermauert.

Tobias Weysters beschreibt die Herausforderung: „Wir wollen uns als perfekte Gastgeber zeigen. Das beginnt mit der Anreise und endet nicht mit dem letzten Rennen. Zu einer gelungenen Regatta gehören die Unterbringung, der Transport und die Verpflegung der Teilnehmenden. Entscheidend aber ist die Atmosphäre während der Wettkampftage. Ich bin überzeugt, dass wir da wie schon bei den University Games einen positiven Eindruck hinterlassen werden.“

Die U23-WM wird finanziell unterstützt durch den Bund, das Land NRW, die Stadt Duisburg, dem Regionalverband Ruhr und der Sportstiftung der Sparkasse.

Alle weiteren Infos wie Startlisten, Zeitpläne, Rennprogramm und Ergebnisse unter www.duisburg2026.com