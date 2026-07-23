Gelungener Auftakt für die U23-Ruder-WM - Duisburg heißt die Welt auf der Regattabahn willkommen

Mit einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier haben die World Rowing Under 23 Championships auf der Regattabahn Duisburg begonnen. Rund 1.000 Athletinnen und Athleten sowie Betreuerinnen und Betreuer aus rund 50 Nationen zogen unter großem Applaus der Zuschauer mit ihren Nationalflaggen ein. Den Anfang machte Algerien. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Gastgeber Deutschland, dessen Team von den Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Tribüne lautstark gefeiert wurde.

Bereits eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung war die modernisierte Regattabahn mit dem neuen Regattahaus, dem Zielturm und der erneuerten Tribüne offiziell eingeweiht worden. Die für rund 30 Millionen Euro modernisierte Anlage ist damit bereit für ihre Feuertaufe als Austragungsort einer Ruder-Weltmeisterschaft.

„Ich möchte vor allem die Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer sowie Teamoffiziellen aus mehr als 50 Nationen herzlich in Duisburg und in Deutschland willkommen heißen. Ich wünsche Ihnen faire Wettkämpfe, unvergessliche Erlebnisse und die Möglichkeit, in den kommenden Tagen Ihr Bestes zu zeigen“, sagte Organisationsleiter Tobias Weysters. Zugleich dankte er den zahlreichen Partnern und fast 200 Ehrenamtlichen, „die das Gesicht dieser Weltmeisterschaft sind und die besondere Atmosphäre an der Regattabahn schaffen“.

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link bezeichnete die U23-Weltmeisterschaften als Blick in die Zukunft des internationalen Rudersports. „Sie alle haben jahrelang hart für diesen Moment gearbeitet, und wir sind stolz darauf, Ihnen auf unserer traditionsreichen Regattabahn eine Bühne bieten zu dürfen“, sagte der Politiker. Die Regattabahn genieße als „Wimbledon des Rudersports“ weltweit einen hervorragenden Ruf und werde für viele Athletinnen und Athleten ein unvergesslicher Meilenstein ihrer Karriere sein.

World-Rowing-Präsident Rolland lobt den Standort

Auch World-Rowing-Präsident Jean-Christophe Rolland hob die Bedeutung des Standorts hervor. „Es ist eine große Freude, für die U23-Weltmeisterschaften nach Duisburg zurückzukehren. Nach ihrer umfassenden Modernisierung ist diese traditionsreiche Regattabahn erneut bereit für eine Weltmeisterschaft.“ Den Sportlerinnen und Sportlern wünschte er faire und spannende Rennen sowie die Möglichkeit, ihre besten Leistungen abzurufen.

Für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgten drei Showacts. Die Parkour-Gruppe Flyguys begeisterte mit spektakulären Sprüngen, das Akrobatik-Duo Juri + Jago beeindruckte mit artistischen Einlagen, während die Ruhrpott-Guggis mit ihrer Guggenmusik und Titeln wie „Völlig losgelöst“ das Publikum zum Mitsingen animierten.

Startschuss für die Wettkämpfe fällt am Donnerstag

Mit der Eröffnungsfeier ist die Bühne nun für den sportlichen Höhepunkt bereitet. Bereits am Donnerstag um 9.05 Uhr fällt mit dem ersten Vorlauf der Startschuss für die Weltmeisterschaften. Bis Sonntag kämpfen die besten Nachwuchsruderinnen und -ruderer der Welt in 20 Bootsklassen um die Titel. Die ersten Medaillen werden am Samstag vergeben, bevor am Sonntag die letzten Weltmeisterinnen und Weltmeister von Duisburg 2026 feststehen.

Für alle Wettkampftage sind weiterhin Eintrittskarten erhältlich. Tickets können online überduisburg2026.com sowie an der Tageskasse an der Regattabahn erworben werden.

Die U23-WM wird finanziell unterstützt durch den Bund, das Land NRW, die Stadt Duisburg, dem Regionalverband Ruhr und der Sportstiftung der Sparkasse.

Alle weiteren Infos wie Startlisten, Zeitpläne, Rennprogramm und Ergebnisse unter www.duisburg2026.com