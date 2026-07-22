U23-Weltmeisterschaften in Duisburg feierlich eröffnet

Mit einer festlichen Eröffnungsfeier sind am Mittwochabend die U23-Weltmeisterschaften 2026 auf der Regattabahn in Duisburg-Wedau offiziell eröffnet worden. Athletinnen und Athleten, Betreuerinnen und Betreuer sowie Gäste aus aller Welt stimmten sich gemeinsam auf vier Tage internationalen Spitzensport ein. Worldrowing-Präsident Rolland und Tobias Weysters als OK-Chef der U23-WM begrüßten zu Beginn der Veranstaltung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und eröffneten mit einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier die Wettkämpfe.



OK-Chef Tobias Weysters zeigte sich zufrieden: "Ich freu mich über eine sehr gute vorbereitete Regatta. Die Arbeit der 200 Freiwilligen Helfer macht uns zuversichtlich, dass wir vier gut organisiert Wettkampftage vor uns haben. Wir alle und auch ich persönlich freuen uns nach vielen Jahren wieder auf eine Weltmeisterschaft in Deutschland."

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Parade der Nationen. Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Teams zogen mit ihren Nationalflaggen vor der Haupttribüne ein und unterstrichen damit den internationalen Charakter der Titelkämpfe. Mehr als 600 Athletinnen, Athleten und Teammitglieder aus 49 Nationen sind zur Weltmeisterschaft nach Duisburg gereist.

Vertreter des Organisationskomitees, der Stadt Duisburg und des Weltruderverbandes World Rowing begrüßten die internationale Ruderfamilie auf der traditionsreichen Regattastrecke. Musikalische und künstlerische Beiträge sorgten für einen feierlichen Rahmen und einen stimmungsvollen Auftakt der Weltmeisterschaften.

Die Eröffnungsfeier bot nicht nur den teilnehmenden Mannschaften einen besonderen Moment, sondern auch zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern aus Duisburg und der Region die Gelegenheit, die Atmosphäre einer internationalen Großveranstaltung unmittelbar zu erleben. Der Eintritt war frei.

Mit der offiziellen Eröffnung richtet sich der Blick nun auf das sportliche Geschehen. Vom 23. bis 26. Juli kämpfen die besten U23-Ruderinnen und -Ruderer der Welt auf der Wedau um Finalplätze und Weltmeistertitel.

Die Medaillenentscheidungen finden am Samstag und Sonntag statt. Auch das deutsche Team ist mit 19 Booten vertreten und möchte bei der Heim-Weltmeisterschaft vor eigenem Publikum um vordere Platzierungen und Medaillen kämpfen.

Duisburg steht damit in den kommenden Tagen ganz im Zeichen des internationalen Rudersports. Die U23-Weltmeisterschaften sind zugleich ein wichtiger Meilenstein für den Regattastandort, der 2028 erneut Gastgeber eines World Rowing Cups unmittelbar vor den Olympischen Spielen in Los Angeles sein wird.