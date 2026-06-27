Sieben deutsche Boote stehen am Samstag im Halbfinale

Samstag bedeutet Halbfinaltag. Für sieben deutsche Boote geht es heute (27. Juni 2026) beim Weltcup in Luzern um das Erreichen der A-Finals.

Alexandra Föster hat im Frauen-Einer (11:10 Uhr) den vielleicht etwas einfacheren Halbfinallauf erwischt, in dem von den Favoritinnen Lauren Henry (Großbritannien) dabei ist. Oliver Zeidler trifft in seinem Halbfinallauf des Männer-Einers (11:20 Uhr) auf Melvin Twellaar (Niederlande), den Norweger Jonas Slettemark Juel und erneut auf den im Viertelfinale besiegten US-Amerikaner Samuel Melvin.

Im Frauen-Zweier wollen Luisa Bachmann und Tabea Schendekehl bei ihrer ersten gemeinsamen Regatta den Sprung ins Finale schaffen (11:32 Uhr). Im Männer-Zweier versuchen Leonard Brahms und Frederik Breuer, aus ihrer Außenseiter-Rolle möglichst viel zu machen (11:37 Uhr).

Im Frauen-Doppelzweier wird das Halbfinale für Lisa Gutfleisch und Sarah Wibberenz gegen die Niederlande und zwei irische Boote eine herausfordernde Angelegenheit (11:49 Uhr), aber die Beiden werden alles versuchen.

Der Männer-Vierer ohne mit Mark Hinrichs, Renè Schmela, Benedict Eggeling und Jasper Angl darf nach seinem guten Vorlauf zumindest auf den dritten Rang hinter Sevilla-Sieger Großbritannien und den Sevilla-Dritten Niederlande hoffen (12:16 Uhr).

Der Weg ins A-Finale des Männer-Vierers kann nur über Großbritannien mit drei Ruderern des Vizeweltmeister-Bootes 2025 und das DRV-Boot mit Marc Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee führen (12:21 Uhr).

Für zwei deutsche Boote bietet außerdem das C-Finale die Chance auf einen guten Regatta-Abschluss. Max John und Hanno Brach treten im Männer-Zweier ohne an (9:35 Uhr). Arno Gaus und Oliver Holtz sind bei den Männer-Doppelzweiern dabei (9:45 Uhr).