27. Juni 2026 | Nationalmannschaft | von Hans Strauss

Sieben deutsche Boote stehen am Samstag im Halbfinale

Kühlweste für Alex Föster: die beste deutsche Einer-Fahrerin will nun in Luzern auch ins A-Finale. Foto: Hans Strauß

Samstag bedeutet Halbfinaltag. Für sieben deutsche Boote geht es heute (27. Juni 2026) beim Weltcup in Luzern um das Erreichen der A-Finals.

Alexandra Föster hat im Frauen-Einer (11:10 Uhr) den vielleicht etwas einfacheren Halbfinallauf erwischt, in dem von den Favoritinnen Lauren Henry (Großbritannien) dabei ist. Oliver Zeidler trifft in seinem Halbfinallauf des Männer-Einers (11:20 Uhr) auf Melvin Twellaar (Niederlande), den Norweger Jonas Slettemark Juel und erneut auf den im Viertelfinale besiegten US-Amerikaner Samuel Melvin.

Im Frauen-Zweier wollen Luisa Bachmann und Tabea Schendekehl bei ihrer ersten gemeinsamen Regatta den Sprung ins Finale schaffen (11:32 Uhr). Im Männer-Zweier versuchen Leonard Brahms und Frederik Breuer, aus ihrer Außenseiter-Rolle möglichst viel zu machen (11:37 Uhr). 

Im Frauen-Doppelzweier wird das Halbfinale für Lisa Gutfleisch und Sarah Wibberenz gegen die Niederlande und zwei irische Boote eine herausfordernde Angelegenheit (11:49 Uhr), aber die Beiden werden alles versuchen.

Der Männer-Vierer ohne mit Mark Hinrichs, Renè Schmela, Benedict Eggeling und Jasper Angl darf nach seinem guten Vorlauf zumindest auf den dritten Rang hinter Sevilla-Sieger Großbritannien und den Sevilla-Dritten Niederlande hoffen (12:16 Uhr).

Der Weg ins A-Finale des Männer-Vierers kann nur über Großbritannien mit drei Ruderern des Vizeweltmeister-Bootes 2025 und das DRV-Boot mit Marc Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee führen (12:21 Uhr).

Für zwei deutsche Boote bietet außerdem das C-Finale die Chance auf einen guten Regatta-Abschluss. Max John und Hanno Brach treten im Männer-Zweier ohne an (9:35 Uhr). Arno Gaus und Oliver Holtz sind bei den Männer-Doppelzweiern dabei (9:45 Uhr). 

Events

Boote

1
T
Vorlauf 3 7:13.76 1 . Platz
Viertelfinale 1 6:49.07 1 . Platz
Halbfinale A/B 2 6:45.50 1 . Platz
Finale A

1
2
T
T
Vorlauf 4 6:35.59 4 . Platz
Finale C 6:24.01 3 . Platz

1
2
3
4
T
T
Vorlauf 3 5:48.28 1 . Platz
Halbfinale A/B 1 5:47.52 1 . Platz
Finale A

1
T
Vorlauf 4 7:49.40 2 . Platz
Halbfinale A/B 2 7:28.46 3 . Platz
Finale A

1
2
T
Vorlauf 1 7:12.53 3 . Platz
Halbfinale A/B 1 6:55.34 3 . Platz
Finale A

1
2
3
4
T
Vorlauf 1 6:22.38 2 . Platz
Finale A

1
2
T
Vorlauf 2 6:37.57 4 . Platz
Halbfinale A/B 1 6:37.23 5 . Platz
Finale B

1
2
Vorlauf 3 6:45.38 4 . Platz
Finale C 6:42.99 1 . Platz

1
2
3
4
T
Vorlauf 2 5:59.74 2 . Platz
Halbfinale A/B 2 6:00.17 5 . Platz
Finale B

1
2
3
4
5
6
7
8
S
T
Vorlauf 1 5:29.73 2 . Platz
Finale A

1
2
T
T
Vorlauf 1 7:14.23 2 . Platz
Halbfinale A/B 2 7:05.24 3 . Platz
Finale A

1
2
3
4
5
6
7
8
S
T
T
Vorlauf 2 6:08.35 3 . Platz
Finale A

1
2
Finale A

1
2
3

1
T
Vorlauf 1 9:44.93 4 . Platz
Finale B

1
2
T
Vorrennen/Bahnverteilungsrennen 7:16.13 1 . Platz
Finale A

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