Die September-Ausgabe von rudersport ist erschienen

Die aktuelle Ausgabe von rudersport, dem offiziellen Verbandsmagazin des DRV, ist mit diesen Themen erschienen:

• World University Games begeistern

• Mehr Lust auf Rudern auch im TV

• Neue Serie: Berufe im Rudersport

Außerdem: Medaillenregen bei U23-WM, 125 Jahre RV Waldsee u. v. m.

rudersport erscheint im Sportverlag Sindelfingen und kann im Abo im gedruckten Format für jährlich 109,90 € oder als digitale Version für 79,90 € oder als Kombi-Abo Print + Digital für 129,90 € bestellt werden. Einzelheftbestellung: 12,80 € einschl. Versandgebühr. Mail:vertrieb@sportverlag-sindelfingen.de, Internet: www.rudersport-magazin.de.