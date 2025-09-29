Jean-Christophe Rolland als World Rowing Präsident wiedergewählt

Nach Abschluss der Weltmeisterschaften fand heute der Ordentliche Kongress 2025 von World Rowing in Shanghai statt, bei dem 55 Mitgliedsverbände vertreten waren. Der Deutsche Ruderverband wurde von Lars Koltermann aus dem Präsidium und den beiden Vorständen Alexander Kersten und Robert Sens vertreten. (Foto im Bericht)



Wiederwahl und Neubesetzungen im Vorstand

Jean-Christophe Rolland wurde als einziger Kandidat mit 115 von 115 gültigen Stimmen für eine vierte Amtszeit als Präsident von World Rowing bestätigt.

Auch die Wahl des neuen Vizepräsidenten brachte frischen Wind: Annamarie Phelps (GBR) wurde zur Nachfolgerin von Tricia Smith gewählt.

Als Mitglieder des World Rowing Executive Committee wurden Lenka Dienstbach-Wech (GER), Eva Szanto (HUN) und Matthias Binder (SUI) gewählt. Zusätzlich wurde Michael Wilkinson (CAN) zum Vorsitzenden der Sportmedizin-Kommission ernannt. Gebührend verabschiedet wurde dabei Prof. Jürgen Steinacker für seine herausragenden Verdienste um den Rudersport, er hatte die Kommission seit 2016 angeführt.

Zentrale Rolle für Lenka Wech-Dienstbach

Lenka Dienstbach-Wech war zur Vizepräsidentenwahl gegen Phelps angetreten, wurde in dieser Rolle jedoch nicht gewählt. Stattdessen erhielt sie mit der Wahl in das Executive Committee von World Rowing eine zentrale Rolle im Führungsgremium des Weltruderverbandes und wird künftig maßgeblich an den Entscheidungen mitwirken.

Gratulation aus Deutschland

Direkt nach der Wahl gratulierte Alexander Kersten, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Ruderverbandes (DRV), Annamarie Phelps zu ihrer Wahl. Die Verbindung und Wertschätzung zwischen den Verbänden zeigt sich hier auch auf höchster Ebene. (Foto im Bericht.)



Zu den behandelten Inhalten gehörten:

•⁠ ⁠Bericht über die nächsten Großveranstaltungen: 2028 (u. a. World Rowing Championships in Sarasota, USA), 2026 (Amsterdam), die Youth Olympic Games 2026 in Dakar und die Olympischen Spiele in Los Angeles und Brisbane

•⁠ ⁠Strategischer Kalender, Event Review und das Ranglistensystem

•⁠ ⁠Shanghai Legacy Initiatives, Healthy Waters Alliance

•⁠ ⁠Auf Antrag des Exekutivkomitees wurde die Bahamas Rowing Federation aus dem Verband ausgeschlossen