November-Ausgabe von rudersport erschienen

Die aktuelle Ausgabe von rudersport, dem offiziellen Verbandsmagazin des DRV, ist mit diesen Themen erschienen:

• WM-Bilanz mit Analyse von Hannes Ocik

• Hamburger Ruderinnen stellen sich ihrer Geschichte

• Ausstiegshilfe leicht gemacht

Außerdem: Lange Odyssee der ARGO Aurich, Thorsten Kortmann reagiert auf DRV-Stellungnahme, Wanderrudern im Land der Elche u. v. m.

rudersport erscheint im Sportverlag Sindelfingen und kann im Abo im gedruckten Format für jährlich 109,90 € oder als digitale Version für 79,90 € oder als Kombi-Abo Print + Digital für 129,90 € bestellt werden. Einzelheftbestellung: 12,80 € einschl. Versandgebühr. Mail: leserservice@roehmmedien.de, Internet: www.rudersport-magazin.de.